Cruzeiro: dos estreantes de 2020, só há dois titulares

Cruzeiro fez mudanças radicais desde a temporada passada: o lateral-direito Cáceres é um dos remanescentes do time (foto: BRUNO HADDAD/CRUZEIRO 10/4/21)





Dos que participaram daquele jogo em 8 de agosto, oito já deixaram a Toca da Raposa II: os zagueiros Leo e Cacá, os laterais Giovanni e João Lucas, o volante Jadsom, os armadores Maurício, Jean e Régis. Para completar, o volante Ariel Cabral, que foi titular, está fora dos planos depois de voltar de empréstimo ao Goiás. Já o armador Claudinho e os atacantes Marcelo Moreno, Thiago e Welinton ainda buscam espaço.





O jovem Stênio, que fez 18 anos no mês passado, foi titular naquela oportunidade, em chance dada pelo então técnico Enderson Moreira. Começou jogando em outros dois duelos, mas sofreu lesão no ombro esquerdo, tendo de passar por cirurgia que o afastou por quase cinco meses. Voltou a ser relacionado em janeiro deste ano por Luiz Felipe Scolari, mas ainda tenta convencer Felipe Conceição de que está pronto para ser titular.





O atual treinador tem preferido escalar Bruno José e Aírton pelos lados, com o experiente Rômulo centralizado na armação. Além disso, quando os substitui, os acionados costumam ser Felipe Augusto pelos lados e Marcinho por dentro.





Em jogo-treino dos reservas contra o Boa, sábado à tarde, na Toca da Raposa II, ele deu mais um passo para ganhar chances. Marcou os dois gols na vitória por 2 a 0 da Raposa, um deles com passe justamente de Felipe Augusto.





Oportunidade

Outros que aproveitaram bem a atividade foram o lateral-esquerdo Kaiki, de 18, e o armador Marco Antônio, de 20. No caso do meio-campista, há a expectativa de que ele possa resolver a falta de criatividade no meio-campo, principalmente depois de se submeter a processo de fortalecimento muscular, ficando mais preparado para suportar sequência de jogos e disputas duras com adversários.





Já o defensor foi promovido agora e ainda está se adaptando ao time profissional. Para isso, conta com o apoio de todos, principalmente de Felipe Conceição, que vê muito potencial no joga- dor. “Fui muito bem recebido no profissional, no começo fiquei nervoso, mas depois fui me soltando. Tenho recebido muitos conselhos e isso tem me ajudado a evoluir bastante nesse período”, afirmou Kaiki, que soma 15 minutos em campo em jogos oficiais, no empate por 0 a 0 com o Tombense, em 1º de abril.