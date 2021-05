Cruzeiro terá 'maratona' em 40 dias por Série B e Copa do Brasil

Conceição admite rodar bastante o elenco em série de 12 jogos (foto: Igor Sales/Cruzeiro) 40 dias, o time celeste entrará em campo dez vezes pela Segundona e duas pela Copa do Brasil. Preocupado com o impacto que essa ‘maratona’ pode ter para os jogadores, o técnico Felipe Conceição admite 'rodar' bastante o elenco nesta trajetória. A estreia na Série B contra o Confiança, no próximo sábado, às 16h30, em Aracaju, marcará para o Cruzeiro o início de uma série pesada de jogos. Em, o time celeste entrará em campo. Preocupado com o impacto que essa ‘maratona’ pode ter para os jogadores, o técnico Felipe Conceição admite 'rodar' bastante o elenco nesta trajetória.





Conceição e sua comissão técnica querem aproveitar a última semana de intertemporada na Toca da Raposa II para equilibrar o grupo fisicamente. Foi por essa razão que o Cruzeiro realizou dois jogos-treino nesse sábado. Pela manhã, os titulares empataram com o Boavista-RJ por 1 a 1. À tarde, os reservas derrotaram o Boa Esporte por 2 a 0.





“Dentro da filosofia que a gente prega, de dar oportunidade a todos, a gente optou por fazer uma semana muito forte de treinamento, terminando com um jogo-treino, mesmo com o cansaço da semana. Mas dividindo em dois grupos para que a maioria fizesse pelo menos 70, 80 minutos em campo. Então, foi isso que a gente buscou: mais um jogo-treino, para que todos os atletas, ou a maioria, consiga ter esse volume e esteja preparado para a primeira rodada da Série B ou nas primeiras rodadas, e todos em bom nível”, explicou Conceição.





Até o começo de julho, o Cruzeiro jogará praticamente a cada três dias.





“Vai ser um campeonato apertado de calendário por causa da pandemia também. Para se ter uma ideia, nos primeiros 40 dias a gente joga 12 vezes (10 pela Série B e dois pela Copa do Brasil). Então, a gente vai precisar de todo mundo. Tem viagem, a intensidade do jogo de Série B é alta, então a gente melhorou o Cruzeiro. Hoje, o Cruzeiro joga um jogo agressivo, uma marcação alta, um jogo competitivo, e isso vai trazer muitas vitórias na Série B, porque é a característica da competição”, acrescentou o treinador.





Nos jogos-treino, o que mais deixou Conceição satisfeito foi a padronização tática mostrada pelas equipes titular e reserva. Com peças diferentes, a proposta de jogo se manteve.





“Nesse segundo jogo (vitória sobre o Boa, por 2 a 0), principalmente, a gente demonstra o trabalho do dia a dia. Você vê que o padrão está em todo mundo, todos os atletas sabem o que fazer, os jovens jogadores que o Cruzeiro tem, no profissional, jogando bem, como Kaiki e Stênio. É o trabalho que a gente faz no dia a dia e que às vezes não aparece. Foi uma oportunidade de alguns atletas de participar e de a gente mostrar o trabalho, que vai render muitos frutos a médio e longo prazo”, disse o técnico.





No empate por 1 a 1 com o Boavista-RJ, o Cruzeiro jogou com Fábio (Lucas França); Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Adriano (Flávio), Matheus Barbosa (Jadson) e Rômulo (Marcinho); Bruno José, Rafael Sobis (Guilherme Bissoli) e Airton (Felipe Augusto).





Já na vitória por 2 a 0 sobre o Boa Esporte, a formação foi a seguinte: Vítor Eudes (Vinícius); Geovane (Flávio), Weverton, Eduardo Brock e Kaiki; Matheus Neris (Cesinha), Jadson (Marco Antônio), Marcinho (Claudinho); Stênio, Guilherme Bissoli (Paulo) e Felipe Augusto (Riquelmo).

Veja, a seguir, a maratona do Cruzeiro em 40 dias:





Série B





1ª rodada - Confiança x Cruzeiro

29 de maio (sábado) - 16h30 - Batistão, Aracaju (SE)





Copa do Brasil





Jogo de ida da terceira fase - Cruzeiro x Juazeirense

3 de junho (quinta-feira) - 16h30 - Mineirão, Belo Horizonte





Série B





2ª rodada - Cruzeiro x CRB

6 de junho (domingo) - 18h15 - Mineirão, Belo Horizonte





Copa do Brasil





Jogo de volta da terceira fase - Juazeirense x Cruzeiro

9 de junho (quarta-feira) - 19h - Adauto Morais, Juazeiro





Série B





3ª rodada - Cruzeiro x Goiás

12 de junho (sábado) - 16h30 - Mineirão, Belo Horizonte

Série B





4ª rodada - Ponte Preta x Cruzeiro

16 de junho (quarta-feira) - 21h30 - Moisés Lucarelli, Campinas (SP)





Série B





5ª rodada - Operário x Cruzeiro

19 de junho (sábado) - 19h - Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)

Série B





6ª rodada - Cruzeiro x Vasco da Gama

23 de junho (quarta-feira) - 21h30 - Mineirão, Belo Horizonte





Série B





7ª rodada - CSA x Cruzeiro

26 de junho (sábado) - 21h - Rei Pelé, Maceió (AL)





Série B

8ª rodada - Cruzeiro x Guarani

29 de junho (terça-feira) - 19h - Mineirão, Belo Horizonte





Série B

9ª rodada - Brasil x Cruzeiro

3 de julho (sábado) - 11h - Bento Freitas, Pelotas (RS)





Série B

10ª rodada - Cruzeiro x Coritiba

7 de julho (terça-feira) - 21h30 - - Mineirão, Belo Horizonte



A quarta fase da Copa do Brasil está prevista para os dias 28/7 e 4/8