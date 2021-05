Cruzeiro: conheça Kaiki, novo suplente da esquerda após saída de Ruschel

Kaiki é opção de Felipe Conceição para a lateral esquerda (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) suplente para a lateral esquerda. Após o empréstimo de Alan Ruschel ao América, o jovem Kaiki, de 18 anos, assumiu a reserva imediata do titular Matheus Pereira. A tendência é que os mineiros não busquem reposição para o setor no mercado da bola. O Cruzeiro tem um novopara a lateral esquerda. Após o empréstimo de Alan Ruschel ao América, o jovem Kaiki, de 18 anos, assumiu a reserva imediata do titular Matheus Pereira. A tendência é que os mineiros não busquempara o setor no mercado da bola.









“Comecei no Cruzeiro com 11 anos de idade, na Cruzeiro Campestre. Com 13, fiz a transição para a Toca da Raposa I. Segui todas as categorias, mas sempre em categorias acima da minha. Hoje estou aqui (no profissional)”, relatou o lateral-esquerdo.





No Estadual, Kaiki atuou por cerca de 15 minutos no empate por 0 a 0 com o Tombense, em 1º de abril. Suas principais características, demonstradas especialmente no período em que defendeu as categorias de base, são o apoio, a habilidade e a força física.





“Minhas inspirações são Marcelo (do Real Madrid) e Alphonso Davies, do Bayern de Munique. Me identifico muito com eles, tanto na defesa como no ataque. Espero traçar caminhos iguais. O Marcelo mais o domínio de bola e a qualidade de passe e o David o ataque, a velocidade e a força", explicou.





No ano passado, quando foi promovido ao elenco sub-20, Kaiki participou de 18 jogos pelos juniores - sempre como titular. Embora não tenha marcado gols, ele deu duas assistências.