Atlético recebe La Guaira no Mineirão para ser líder geral na Libertadores

Atlético enfrenta Deportivo La Guaira-VEN pela Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético) conquistará também a primeira colocação geral na fase classificatória da competição sem depender de outros resultados. Bicampeão mineiro e há 11 jogos sem perder, o Atlético tenta manter a boa fase nesta terça-feira, a partir das 21h30, contra o Deportivo La Guaira-VEN. E um resultado positivo no Mineirão significaria um passo importante na Copa Libertadores. Se vencer, o time alvinegro, já garantido na liderança do Grupo H,também acolocação geral na faseda competição sem depender de outros resultados.









Ser o melhor da fase de grupos dá a vantagem de decidir em casa até uma eventual semifinal. Na final, o título é decidido em jogo único. Passadas cinco rodadas, o Atlético é o líder geral, com 13 pontos ganhos. Ainda brigam pelo posto outras cinco equipes: Palmeiras (12 pontos), Argentinos Juniors-ARG (12), Racing-ARG (11), Flamengo (11) e Barcelona de Guayaquil-EQU (10).





Quem joga?





A tendência é que o técnico Cuca modifique a equipe e poupe os jogadores mais desgastados. O time vai para o quinto jogo em 12 dias e, na avaliação da comissão técnica, é necessário continuar preservando os atletas em meio à "maratona".





Quem vai descansar, no entanto, ainda é uma incógnita. Atletas como o goleiro Everson, o zagueiro Junior Alonso, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o volante Tchê Tchê foram muito utilizados nas partidas recentes do Campeonato Mineiro e da própria Libertadores.





O adversário





O Deportivo La Guaira-VEN é o lanterna do grupo, com três pontos, e não tem mais chances de classificação ao mata-mata. Os venezuelanos disputam com o América de Cáli-COL (quatro pontos) a terceira colocação, que dá vaga à Copa Sul-Americana.





No fim de semana, o La Guaira-VEN venceu o Deportivo Lara-VEN por 2 a 1 fora de casa e assumiu a ponta do Grupo B do Campeonato Venezuelano. A tendência é que o técnico Daniel Farías faça modificações na equipe para a partida no Mineirão. A principal dúvida é no gol, com a disputa entre Carlos Olses e Mario Santilli.





ATLÉTICO X DEPORTIVO LA GUAIRA-VEN





Atlético

Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso (Réver) e Guilherme Arana (Dodô); Allan (Jair), Tchê Tchê (Matías Zaracho) e Hyoran (Nacho Fernández); Savarino, Keno (Marrony) e Hulk

Técnico: Cuca





Deportivo La Guaira-VEN

Carlos Olses (Mario Santilli); Kendrys Silva, Adrián Martínez, Francisco La Mantia, Henry Pernía e Yohan Cumana; Arles Flores, Francisco Pol, Carlos Cermeño e Louis Ángelo Peña; Charlis Ortíz

Técnico: Daniel Farías





Motivo: sexta rodada do Grupo H da Copa Libertadores

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data e horário: terça-feira, 25 de maio de 2021, às 21h30 (de Brasília)





Árbitro: Nicolás Lamolina (CHI)

Assistentes: Mariana de Almeida (ARG) e Daiana Milone (ARG)