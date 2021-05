América pedirá à CBF que gravações do VAR sejam liberadas após os jogos

Jogadores do América questionam árbitro por pênalti não marcados nos acréscimos do clássico decisivo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) iniciativa depois da polêmica de arbitragem na final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético, nesse sábado, no Mineirão. O América solicitará à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que as gravações do VAR sejam disponibilizadas aos clubes logo após as partidas. O clube tomou adepois da polêmica de arbitragem na final do Campeonato Mineiro,o Atlético, nesse sábado, no Mineirão.





"Diante do ocorrido na partida de ontem, bem como das inúmeras ocorrências envolvendo o VAR nas últimas competições e, sobretudo, buscando maior transparência e clareza dessa importante ferramenta utilizada pela arbitragem, comunico que vamos iniciar um pleito junto à CBF e Federações para que as imagens e áudios do VAR sejam disponibilizadas aos clubes de forma imediata, logo após o término das partidas. Vale registrar que os clubes pagam (e muito) por tal serviço, pelo que devem ter acesso imediato e irrestrito aos áudios e imagens do VAR. Temos absoluta convicção de que tal medida contribuirá de maneira significativa para a lisura das decisões das equipes de arbitragem", diz a nota assinada pelo presidente americano Alencar da Silveira Júnior.





O América questiona os motivos que levaram o árbitro Felipe Fernandes de Lima a não marcar um pênalti de Igor Rabello sobre o zagueiro Eduardo Bauermann já nos acréscimos e que poderia mudar a história da decisão. Com o empate por 0 a 0, o Galo conquistou o seu 46º título do estadual.





Após a partida, Marcus Salum, comandante do futebol do América, revelou que o áudio do VAR será solicitado à Federação Mineira de Futebol. O dirigente adotou um tom equilibrado, mas afirmou que faltou coragem ao árbitro de campo e ao árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira (CBF) para confirmar a penalidade de Igor Rabello, do Atlético, sobre Eduardo Bauermann.





O lance ocorreu aos 47 minutos do segundo tempo. Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem da TV Globo, entendeu que houve pênalti devido a um empurrão fora da disputa da bola na área atleticana.

Felipe Fernandes de Lima nem sequer analisou as imagens do lance. O técnico Lisca ficou na bronca com a não marcação do pênalti e chamou o árbitro de 'pipoqueiro' em entrevista coletiva após o jogo decisivo.





Na súmula da partida, Felipe Fernandes relatou que foi chamado de 'safado' pelo volante Sabino, do América. O jogador, que estava no banco de reservas, recebeu o cartão vermelho pelos xingamentos ao árbitro.