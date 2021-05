Ficam ou saem? Marco Antônio e Paulo vivem incerteza no Cruzeiro

Marco Antônio e Paulo podem voltar à pauta esta semana (foto: Bruno Haddad e Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro) jogadores que não estão nos planos. Os próximos dias serão decisivos para dois jovens formados na base e que têm futuro incerto: o zagueiro Paulo, de 19 anos, e o meia Marco Antônio, de 20. O Cruzeiro inicia nesta segunda-feira a reta final de sua preparação para a disputa da Série B. Além de montar a equipe para a estreia diante do Confiança-SE, no sábado, às 16h30, em Aracaju, o técnico Felipe Conceição também discute com a diretoria ajustes no elenco, como saídas deque não estão nos planos. Os próximos dias serão decisivos para dois jovens formados na base e que têm futuro incerto: o zagueiro Paulo, de 19 anos, e o meia Marco Antônio, de 20.









A hashtag #FicaPauloeMarcoAntonio foi tendência no Twitter ao longo do fim de semana.





O detalhe é que há alguns dias os estafes dos dois jogadores foram comunicados pela diretoria que Felipe Conceição não contaria com eles para a Série B. Os representantes de Paulo e Marco Antônio foram autorizados a procurar clubes para que os atletas tenham mais oportunidades de atuar no decorrer da temporada.





Com base na forte pressão vinda das redes sociais para que os dois atletas fiquem na Toca, Felipe Conceição estaria disposto a rever sua posição? É isso que poderá ser debatido entre a comissão técnica e o diretor de futebol André Mazzuco.





Com base em quase quatro meses de observações no dia a dia de treinos, já ficou clara a preferência de Felipe Conceição por outros jogadores. Na zaga, por exemplo, Paulo é a terceira opção para atuar pelo lado esquerdo. Ramon é o titular e tem como suplente imediato Eduardo Brock, de 30 anos, contratado no começo da temporada por indicação do treinador. Por sua vez, Marco Antônio é, em tese, a quarta alternativa na armação. Rômulo é quem exerce essa função. Os reservas mais utilizados são Marcinho e Claudinho.





A não ser que Felipe Conceição tenha uma súbita mudança de opinião, a permanência dos dois jogadores no Cruzeiro pode representar a manutenção do cenário atual, de raras chances.





Paulo ainda não foi utilizado pelo técnico em jogos oficiais este ano. O jovem defensor foi relacionado apenas quatro vezes no Campeonato Mineiro. Por sua vez, Marco Antônio jogou 13 minutos na derrota por 1 a 0 para o Pouso Alegre, no Sul de Minas, pela 10ª rodada do Estadual. Na ocasião, ele substituiu Matheus Barbosa.





Se a decisão conjunta for pelo empréstimo dos atletas, de modo que ganhem minutos e visibilidade, há um pequeno entrave. Como Paulo e Marco Antônio chegaram ao profissional no ano passado valorizados pela trajetória na base, os salários da dupla não são tão acessíveis para clubes de menor porte.





Paulo teve um reajuste em 3 de novembro passado para ampliar o seu vínculo até dezembro de 2023. O meia Marco Antônio tem contrato até o fim de 2022.





Como foi na temporada passada?





Paulo entrou em campo duas vezes pelo Cruzeiro desde que foi promovido, ambas pela Série B de 2020. Pela 33ª rodada, ele substituiu Cacá no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, em São Luís-MA. O técnico era Luiz Felipe Scolari. Já na última rodada, quando Célio Lúcio assumiu o comando interinamente, o defensor foi titular no empate por 0 a 0 com o Paraná em Curitiba.





Marco Antônio fez sete apresentações pelo Cruzeiro na temporada 2020, entre janeiro e agosto. Sob o comando de Adilson Batista, entrou no decorrer de quatro jogos do Mineiro e no empate por 1 a 1 com o Boa Esporte, pela segunda fase da Copa do Brasil. Já na ‘era Enderson Moreira’, atuou na reta final da goleada sobre o Patrocinense, por 3 a 0, pela semifinal do Troféu Inconfidência, e do empate por 1 a 1 com o CRB pela terceira fase do mata-mata nacional.





Período de fortalecimento muscular





Entre setembro de 2020 e março deste ano, Marco Antônio passou por um processo de ganho de massa e fortalecimento muscular, com o propósito de suportar o contato com adversários fisicamente mais fortes e permanecer em campo durante 90 minutos. Em sete meses, o jovem de 20 anos, que mede 1,82m, subiu de 73 kg para mais de 81 kg, mantendo o percentual de gordura na casa de 7%.





Em outubro passado, o Porto consultou o Cruzeiro sobre a possibilidade de ceder Marco Antônio ao time B, da segunda divisão do Campeonato Português. A ideia era acertar empréstimo por uma temporada, até junho de 2021, com os direitos econômicos fixados. O meia, contudo, optou por seguir em Belo Horizonte para intensificar a recuperação, eliminar pequenas lesões e jogar em alto nível.





Ponderações de Conceição





No começo de abril, em entrevista ao Superesportes, Conceição argumentou que Marco Antônio inegavelmente tem técnica apurada, mas precisaria se adaptar para jogar com mais intensidade.





“Conversei com ele também que, apesar da técnica refinada, ele é um atleta que, geneticamente e até nos movimentos, tem condição de ser um atleta intenso. Muda de um dia para o outro? Não. O treinamento faz isso de fazer um jogo mais rápido e mais intenso, e o esforço do atleta, que está se permitindo fazer, também pode elevar a intensidade dele”, disse.





Histórico no Cruzeiro





Nascido em Anápolis-GO nem 14 de fevereiro de 2002, Paulo Eduardo Ferreira Godinho chegou ao Cruzeiro no fim de 2015, aos 13 anos. Desde então, destacou-se nas competições das categorias de base e acumulou convocações às seleções Sub-15 (uma chamada) e Sub-17 (sete chamadas).





O hoje zagueiro chegou ao Cruzeiro como lateral-esquerdo. No clube, acabou virando zagueiro, até pela estatura de 1,87m. Paulo morou na Toquinha até 2019. Em seguida, passou a viver com os pais, que se mudaram do interior de Goiás para Belo Horizonte.





Natural de Belo Horizonte, Marco Antônio chegou à base do Cruzeiro em 2016. Em sua trajetória, o meia de 1,83m de altura também foi chamado algumas vezes para as Seleções Brasileiras Sub-15 e Sub-18.





MARCO ANTÔNIO

Profissional: 8 jogos (7 em 2020 e 1 em 2021)

Título na base:

Campeonato Mineiro sub-20 (2018)





PAULO

Profissional: 2 jogos (ambos na temporada 2020)

Títulos na base:

Campeão Mineiro Sub-14

Campeão Salvador Cup Sub-17

Campeão Mineiro Sub-17

Campeão Mineiro Sub-20