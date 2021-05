América: Alan Ruschel diz que está pronto para estrear no Brasileirão

Novo contratado do América, o lateral-esquerdo Alan Ruschel diz que está à disposição se for 'convocado' para estreia contra o Athletico (foto: INSTAGRAM/AMÉRICA)





Mais estruturado e competitivo do que em anos anteriores, o Coelho, vice-campeão mineiro, vislumbra, além da permanência na elite do futebol brasileiro, uma vaga em uma competição continental. Há 36 nomes à disposição do treinador, mas o grupo ainda não está fechado para a temporada. Na terça-feira, o coordenador de futebol do clube, Marcus Salum, afirmou que o Coelho deve anunciar pelo menos outros dois reforços.





“Nós temos condições de contratar, temos orçamento em que cabem duas ou três contratações. Nós não pretendemos ir ao mercado para quatro jogadores, mas, sim, para menos nas posições que nós queremos. Assim, podemos pagar mais. Essa é a nossa intenção, mas temos que achar ‘o cara’”, declarou o dirigente.





Até o momento, o Coelho anunciou 11 reforços para a temporada. Desses nomes, o meia Bruno Nazário e o atacante Leandro Carvalho são os que têm recebido mais oportunidades de Lisca. A expectativa é de que, nas próximas semanas, o clube anuncie um zagueiro e um atacante.





O time-base do América para a disputa do Brasileirão é praticamente o mesmo que fez história em 2020, ao alcançar as semifinais da Copa do Brasil e conquistar acesso antecipado na Série B. A única mudança na provável formação do Coelho para a Série A é a entrada do zagueiro Eduardo Bauermann na vaga de Messias, vendido ao Ceará em março.





Sem espaço no Cruzeiro, Alan Ruschel recebeu o convite de Lisca, seu padrinho de casamento, para se transferir para o América e jogar a Série A. Ele havia sido contratado pela Raposa no começo da temporada, mas fez apenas seis partidas e perdeu a titularidade para Matheus Pereira.O Cruzeiro aceitou o empréstimo e arcará com a maior parte dos salários do jogador no Coelho até o fim do Campeonato Brasileiro. Na negociação, o Coelho cedeu, também por empréstimo, o volante Flávio, de 21 anos.





QUARTO LATERAL Ruschel será o quarto lateral-esquerdo do elenco americano. Lisca já dispunha de João Paulo, Marlon e Lucas Luan. Mas ele se mostrou disposto a executar outras funções, como atuar no meio-campo. Um dos principais jogadores da Chapecoense no ano passado, ele ajudou os catarinenses a assegurarem o título do Brasileiro da Série B, superando exatamente o América, e o acesso à elite.





Agora, diz que a torcida americana pode esperar dele um batalhador em campo. “Não faltarão dedicação e entrega. Espero que possamos construir uma história bonita no América. É uma grande oportunidade voltar a jogar uma Série A do Brasileiro. Um desafio também. Espero fazer um grande trabalho, assim como fiz em outros clubes, para que o América consiga seu principal objetivo no ano, o de continuar na elite do futebol nacional”, disse.





Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta