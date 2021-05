Pelo tabu e pela taça: Atlético não perde do América há 15 jogos; relembre

Alerrandro, Luan e Guga comemoram gol do Atlético em vitória por 3 a 2 sobre o América, pelo Campeonato Mineiro de 2019 (foto: Bruno Cantini/Atlético) perder para o América. Se mantiver o tabu neste sábado, conquistará o título do Campeonato Mineiro. O Atlético está há de cinco anos sempara o América. Se mantiver oneste sábado, conquistará odo Campeonato Mineiro.









O último revés para o América foi justamente numa final do Mineiro. Em 1º de maio de 2016, o Atlético foi derrotado por 2 a 1, no jogo de ida da decisão.





Na volta, o empate por 1 a 1 - que abre a sequência invicta atual - deu o título ao América. De lá para cá, as equipes se enfrentaram quatro vezes pelo Campeonato Brasileiro e 11 pelo Mineiro.





No último domingo, o jogo de ida da final do Estadual terminou sem gols, no Independência. Por ter feito melhor campanha na fase classificatória, o Atlético tem a vantagem do empate neste sábado. A bola rola às 16h30, no Mineirão.