Cruzeiro: Flávio fala de relação com Conceição e posição preferida em campo

Flávio foi recebido por Felipe Conceição na Toca da Raposa II (foto: Reprodução/Youtube/Cruzeiro)









“Conheço o estilo do Conceição, trabalhamos juntos no América. Jogo de primeiro volante, minha preferência é primeiro volante, mas se ele precisar de 2º volante, eu já atuei assim com ele e vou fazer sem o menor problema”, complementou.





A relação de Flávio com Conceição foi um tema mais aprofundado durante a entrevista. O volante, cedido pelo América até o fim da temporada na troca pelo lateral-esquerdo Alan Ruschel, afirmou que tem muita gratidão pelo treinador.





“Minha relação com o Felipe Conceição é de gratidão. Sou muito grato a ele porque ele que me lançou no futebol. Então, minha relação é de gratidão e amizade. Tenho amizade com ele (...) É uma relação boa, de afinidade que temos um com o outro”, explicou.





Além de Adriano, Flávio brigará por um espaço no time com outros três jogadores: Jadson, Matheus Barbosa e Matheus Neris. Os volantes Henrique e Lucas Ventura também integram o elenco, mas têm futuro incerto no Cruzeiro.





Com a contratação do ex-volante do América, a Raposa alcançou 11 reforços nesta temporada. São eles o zagueiro Eduardo Brock; o lateral-direito Jospeh; os volantes Matheus Neris e Matheus Barbosa; os meias Marcinho e Rômulo, além dos atacantes Felipe Augusto, Bruno José e Guilherme Bissoli. O lateral-esquerdo Alan Ruschel, também anunciado para a Série B do Campeonato Brasileiro, deixou o clube rumo ao Coelho.