Delegação do Atlético é vacinada contra a COVID-19 no Paraguai

Nacho Fernández tomou a primeira dose da vacina chinesa (foto: Divulgação )





A delegação do Atlético que esteve em Assunção, no Paraguai, tomou a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Fotos da imunização foram divulgadas nas redes sociais por jogadores e pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

De acordo com o clube, "o grupo do Atlético foi vacinado nessa quarta-feira, após o jogo, na sede da Conmebol".





O Atlético ficou os últimos dias no Paraguai, onde venceu o Cerro Porteño, nessa quarta-feira, por 1 a 0, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O gol foi marcado por Keno.





A Conmebol recebeu cerca de 50 mil vacinas da farmacêutica chinesa Sinovac. Todos os times que participam de competições da entidade máxima do futebol sul-americano devem ser imunizados.





No Brasil, o governo tem tido dificuldade para vacinar a população, pois comprou poucas doses com antecipação. A maioria dos estados ainda aplica o imunizante em idosos e pessoas com comorbidades. Já são mais de 442 mil vidas perdidas pela doença no país até a quarta-feira (19/5).