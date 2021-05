Atlético visita Cerro para assegurar liderança do grupo na Libertadores

Goleiro Everson durante treinamento do Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) antecedência. Para isso, precisa vencer o Cerro Porteño-PAR no Paraguai, pela quinta rodada. A bola rola às 21h desta quarta-feira, no Estádio General Pablo Rojas (La Nueva Olla Azulgrana), na capital Assunção. Com classificação às oitavas de final garantida, o Atlético agora busca assegurar a primeira colocação do Grupo H da Copa Libertadores com um jogo de. Para isso, precisao Cerro Porteño-PAR no Paraguai, pela quinta rodada. A bola rola às 21h desta quarta-feira, no Estádio General Pablo Rojas (La Nueva Olla Azulgrana), na capital Assunção.









Ser o ponteiro garante vantagens teóricas no mata-mata. Nas oitavas de final, os líderes enfrentam os segundos colocados e possuem o direito de mandar a partida de volta. O “benefício” de disputar o jogo decisivo em casa pode ser renovado nas etapas seguintes, caso o Atlético tenha melhor campanha nos grupos do que o adversário.





Vacina





A ida ao Paraguai reservará à delegação do Atlético um momento para se vacinar contra a COVID-19 com doses disponibilizadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A aplicação do imunizante, doado pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, será depois da partida (ainda na noite desta quarta ou na quinta pela manhã).





Cuca vai poupar?





Apesar da importância do jogo para a sequência da competição, Cuca admitiu a possibilidade de dar descanso aos atletas mais desgastados. O técnico planeja ter força máxima na finalíssima do Campeonato Mineiro, domingo, contra o América.





Não há, porém, indicativos de quais podem ser os jogadores preservados nesta quarta-feira. Dentre os titulares, a única ausência certa é o atacante venezuelano Jefferson Savarino, que ficou em Belo Horizonte para resolver questões particulares.





Para o lugar dele, Cuca tem algumas opções. As principais são os atacantes Eduardo Vargas e Diego Tardelli, além do meia Hyoran. Se quiser mudar o sistema tático, o comandante pode optar pelo volante Allan, suspenso para a decisão do Mineiro.





Na zaga, o paraguaio Junior Alonso deve ser mantido no time, embora tenha participado da maioria dos últimos jogos. Formado nas categorias de base do Cerro Porteño-PAR, o defensor se mostrou animado com a possibilidade de voltar ao estádio onde tanto atuou, agora por um novo clube.





“É uma partida importante, por tudo o que representa para nós. Primeiramente porque estamos lutando pelo primeiro lugar. E também é especial para mim, porque foi onde iniciei, vivi muitas coisas boas e porque vai ser num campo em que vou jogar por outra equipe pela primeira vez”, disse.





O adversário





Vice-líder, o Cerro Porteño-PAR pode assegurar a classificação ao mata-mata antecipadamente - e, de quebra, igualar a pontuação do Atlético na briga pela primeira colocação da chave. Para isso, precisa vencer.





O técnico Arce faz mistério sobre a escalação. Existe a possibilidade de o ex-lateral-direito manter a formação que venceu o Deportivo La Guaira-VEN por 1 a 0 na última semana. A tendência, porém, é que ele opte por fortalecer o meio-campo.





Diante dos venezuelanos, o velocista Mateus Gonçalves e o centroavante Robert Morales compuseram o ataque ao lado de Mauro Boselli, outro ‘9’ de ofício. Arce avalia a possibilidade de substituir os dois primeiros pelos meio-campistas Enzo Giménez e Federico Carrizo.





CERRO PORTEÑO-PAR X ATLÉTICO





Cerro Porteño-PAR

Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte e Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Ángel Cardozo, Claudio Aquino e Mateus Gonçalves (Enzo Giménez); Robert Morales (Federico Carrizo) e Mauro Boselli

Técnico: Arce





Atlético

Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana (Dodô); Jair (Allan), Tchê Tchê e Nacho Fernández; Eduardo Vargas (Diego Tardelli ou Hyoran), Keno e Hulk

Técnico: Cuca





Motivo: quinta rodada do Grupo H da Copa Libertadores

Local: Estádio General Pablo Rojas (La Nueva Olla Azulgrana), em Assunção, no Paraguai

Data e horário: quarta-feira, 19 de maio de 2021, às 21h (de Brasília)





Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andrés Nievas (URU)