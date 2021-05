Governo rejeita presença de público na final entre Atlético e América

Mineirão será palco da finalíssima entre Atlético e América neste sábado (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

'Normalidade'

do Campeonato, entre Atlético e América, no próximo sábado, às 16h30, não terá presença de público no Mineirão. O presidente do Coelho, Alencar da Silveira Júnior, teve o pedido negado para o acesso de cerca de 400 torcedores já vacinados contraao estádio.A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou nota nesta terça-feira (18/5), na qual reforça que ainda não há previsão para volta do público a eventos esportivos.O governo informou que teve reuniões com representantes da Federação Mineira de Futebol () e que, por enquanto, os protocolos sanitários adotados, entre eles a proibição de torcida nos estádios, estão mantidos.Confira o comunicado da Secretaria de Saúde de Minas:"A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que, de acordo com as definições do Plano Minas Consciente, e também conforme reuniões realizadas com a Federação Mineira de Futebol (FMF), ainda não há previsão para o retorno do público aos estádios, devido à necessidade de obediência aos protocolos sanitários. A SES-MG reforça que segue acompanhando diariamente os dados epidemiológicos e assistenciais relacionados à covid-19 em Minas, para as tomadas de decisão de forma segura para a população.", que é deputado estadual, solicitou à FMF, à Prefeitura de BH e ao governo estadual a liberação de 400 torcedores já vacinados com as duas doses contra COVID-19.A proposta do dirigente era permitir que 200 atleticanos e 200 americanos tivessem acesso às cadeiras para acompanhar a finalíssima do Mineiro.Alencar enviou ofício aos órgãos municipais e estaduais sugerindo que a seleção dos torcedores ocorresse por cada um dos clubes, com a adoção de plataformas digitais e também por meio de sorteio.O dirigente dodefendeu a ideia de que a medida seria para fomentar 'esperança' para a população, no sentido de que um retorno à 'normalidade' estaria próximo.Com a decisão da Secretaria de Saúde de MG, o jogo decisivo do Mineiro terá portões fechados.Depois do empate por 0 a 0 no primeiro confronto, domingo passado, no Independência, olevantará a taça em caso de nova igualdade ou vitória simples.Ao América, resta ganhar por qualquer placar para retomar a hegemonia estadual, o que não ocorre desde 2016.