Cerro Porteño x Atlético: veja as prováveis escalações

Time comandado por Cuca já está classificado para as oitavas de final da Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético)

Cerro Porteño-PAR

Atlético

-PAR e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (18/5), a partir das 21h, no Paraguai, pela quinta rodada do Grupo H da Copa. O Superesportes traz as prováveis escalações para o jogo na ‘Nueva Olla Azulgrana’, na capital Assunção.Vice-líder da chave, o Cerro Porteño-PAR soma sete pontos e busca uma vitória para garantir matematicamente a classificação às oitavas de final da competição.Há dúvidas sobre a escalação que o técnicovai mandar a campo. De acordo com a imprensa paraguaia, há a possibilidade de o ex-lateral-direito manter a formação que venceu o Deportivo La Guaira-VEN, pela Libertadores, na semana passada.Porém, existem indefinições no meio e no ataque. Diante dos venezuelanos, Mateus Gonçalves e Robert Morales foram titulares do ataque ao lado de Mauro Boselli.O brasileiro Mateus Gonçalves pode dar lugar a Enzo Giménez.No ataque, Boselli ou Morales devem sair do time para a entrada de Federico Carrizo.O Cerro deve entrar em campo com Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte e Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Ángel Cardozo, Claudio Aquino e Mateus Gonçalves (Enzo Giménez); Robert Morales (Federico Carrizo) e Mauro Boselli.Já garantido no mata-mata, oé líder do grupo, com dez pontos. Se vencer no Paraguai, o time alvinegro assegura a primeira colocação da chave com uma rodada de antecedência.O técnicodeu indícios de que pode poupar os jogadores mais desgastados do jogo desta quarta-feira. Afinal, o Galo está envolvido na final do Campeonato Mineiro. A partida decisiva do Estadual contra o América será no sábado, a partir das 16h30, no Mineirão.Após o duelo sem gols no jogo de ida, o Atlético joga por empate ou vitória para ser campeão.A única mudança certa em relação ao time considerado titular é no ataque. Por questões pessoais, o venezuelano Jefferson Savarino não viajou a Assunção. As alternativas para o setor são muitas: Hyoran, Diego Tardelli, Eduardo Vargas, Eduardo Sasha, Marrony e Sávio.O Atlético deve ir a campo com Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana (Dodô); Jair (Allan), Tchê Tchê e Nacho Fernández; Eduardo Vargas (Diego Tardelli ou Hyoran), Keno e Hulk.