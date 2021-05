Boca, São Paulo, Flu: veja possíveis rivais do Atlético na Libertadores

São Paulo, Boca, Fluminense e Vélez são alguns dos possíveis rivais do Atlético (foto: AFP) tradicionais nas oitavas de final. O adversário da próxima fase será definido por sorteio. Apesar de já ter a liderança do Grupo H garantida e de ser o favorito para terminar como primeiro lugar geral da Copa Libertadores, o Atlético pode cruzar com clubes muitonas oitavas de final. O adversário da próxima fase será definido por sorteio.









Alguns times estão com o primeiro lugar encaminhado: Barcelona de Guayaquil-EQU, River Plate-ARG, Racing-ARG e Flamengo só dependem das próprias forças como mandante na última rodada para garantir a liderança de suas chaves.





Desta forma, algumas 'pedreiras' podem aparecer no caminho do Atlético. Além do Defensa y Justicia, atual campeão da Copa Sul-Americana, times como Internacional, Santos, Boca Juniors-ARG, Fluminense, Junior Barranquilla-COL, São Paulo e Vélez Sarsfield devem estar no sorteio para enfrentar o Galo.