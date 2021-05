Galo na liderança geral

O alvinegro entrou com sete reservas em Assunção: Keno, escalado quase no fim, marcou o gol atleticano já nos descontos





No jogo em que se igualou a Levir Culpi como técnicos que mais dirigiram o Atlético em Copa Libertadores, com 17 jogos, o técnico Cuca viu sua estratégia funcionar perfeitamente diante do Cerro Porteño-PAR, ontem à noite, em Assunção. Mesmo escalando um time com muitas mudanças, principalmente no ataque, ele viu o Galo vencer por 1 a 0, assegurar o primeiro lugar do Grupo H e se tornar o time de melhor campanha na competição, contando ainda com tropeços de adversários diretos, como Palmeiras, que perdeu, e Flamengo, que empatou.





Assim, vai mais tranquilo para os dois próximos compromissos. Sábado, às 16h30, faz a segunda partida da final do Campeonato Mineiro, contra o América, no Mineirão, jogando pelo empate para ficar com o título. Já na terça-feira, recebe o Deportivo La Guaira-VEN, também no Gigante da Pampulha, para confirmar a melhor campanha geral da competição continental, tendo o direito de jogar as partidas de volta do mata-mata em casa até a final, que será em jogo único, em Montevidéu.





“Gostei da entrega, a disposição da equipe durante toda a partida. O adversário poupou jogadores no fim de semana e nós usamos hoje uma equipe alternativa. Mas não sentimos, competimos, o que é importante. Se não for competitivo, não ganha na Liberadores”, afirmou o treinador alvinegro.





No jogo de ontem, ele deixou os atacantes Hulk e Keno no banco, assim como o armador Nacho Fernández. Já o adversário, que precisava da vitória e poupou jogadores no Campeonato Paraguaio, foi com força máxima e criou a primeira chance aos 3min, com Aquino pegando de primeira na área, mas mandando para fora.





Aos poucos, porém, o Galo foi se impondo. Aos 16min, Guilherme Arana recebeu na esquerda, ganhou do marcador, passou pelo segundo e obrigou Jean a trabalhar em chute cruzado. Já aos 19min, o goleiro pegou chute de Eduardo Sasha.





Aos 38min, Arzamendia cobrou falta na meia-lua e assustou Everson, na melhor chance dos donos da casa. Mas, ainda no primeiro tempo, a melhor chance foi do Galo, com Eduardo Sasha, mas ele preferiu tocar para Vargas, que demorou a concluir e foi travado pelo marcador.





O Cerro voltou melhor do intervalo e, aos 6min, Everson pegou chute de Aquino. Para tentar dar mais força ao time, na metade do segundo tempo Cuca colocou de uma vez Zaracho, Hulk e Keno. Mas o gol quase saiu em um erro de Arzamendia, que só não marcou contra ao tentar tirar cruzamento de Dodô porque Jean desviou pela linha de fundo.





Quando o empate parecia consumado, Keno fez o gol da vitória atleticana, aos 46min, em lance em que aliou técnica e sorte. Ele roubou bola no ataque, deu toque sutil por cima de Espínola e chutou. A bola desviou na zaga e enganou Jean.





“Eu estava precisando muito desse gol. E o time também. Vencer aqui era muito importante. A gente vai pra liderança geral da competição. Agora, é descansar e ter uma boa volta pra casa, porque temos uma final no sábado”, afirmou ele, que foi artilheiro da equipe em 2020, mas fez apenas o segundo gol na temporada 2021.





Ele elogiou bastante a entrega dos atletas. “Libertadores não tem jogo fácil. Temos de competir pra sair vitoriosos. Competimos, lutamos e no final saiu o gol”, disse.





NEGOCIAÇÃO

Também ontem, o empresário André Cury confirmou que o Atlético está negociando o armador Terans com o Athletico por R$ 7,5 milhões, ficando ainda com 20% dos direitos. O jogador está emprestado até o fim da temporada ao Peñarol-URU. Falta definir se os Carboneros receberão algum valor para liberar o uruguaio antecipadamente. Faltam quatro dias para o fechamento da janela internacional de transferências no Brasil e a tendência é que a negociação seja concluída no prazo.