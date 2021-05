Com dor na região lombar, Tardelli não enfrenta o Cerro Porteño

Nesta terceira passagem pelo Atlético, Tardelli fez dois gols em 11 partidas (foto: Pedro Souza/Atlético)

O atacante Diegodesfalcou o Atlético na noite desta quarta-feira (19/5), contra o-PAR, em Assunção, pela 5ª rodada do Grupo H da Copa. O jogador sentiu dor na região lombar no treino dessa terça-feira e não foi relacionado para a partida.Essa é mais uma das ausências desde que o jogador de 36 anos retornou ao Atlético. Em 15 de julho do ano passado – quando havia feito apenas uma partida desde o retorno –, sofreu graveno ligamento do tornozelo direito e precisou passar pordias depois.Os problemas físicos o impediram de participar da maior parte da última temporada. Por conta da paralisação do calendário do futebol em decorrência da pandemia de, o Campeonato Brasileiro de 2020 só terminou em 25 de fevereiro deste ano.O contrato de Tardelli, que acabaria em dezembro passado, foi estendido para que ele pudesse concluir a disputa da Série A. Em 2 de março, o Atlético anunciou a permanência do jogador até 31 de maio.O objetivo era que Tardelli, livre dos problemas físicos, pudesse, enfim, engatar uma sequência de partidas.Ele iniciou o Campeonato Mineiro de 2021 com dois gols marcados em duas partidas disputadas, mas sofreu uma lesão muscular na coxa direita em 7 de março e ficou afastado por mais um longo período.Nesta terceira passagem pelo Atlético, Tardelli fez dois gols em 11 aparições.O Atlético enfrenta o América neste sábado, a partir das 16h30, no Mineirão. O jogo de ida, no Independência, terminou sem gols. Por ter feito melhor campanha na fase inicial, o Galo joga pelo empate.