Para garantir primeiro lugar, Atlético tenta quebrar tabu de quase 40 anos

No Mineirão, Atlético atropelou o Cerro Porteño-PAR por 4 a 0 (foto: Pedro Souza/Atlético) continental, o Galo pode garantir a primeira posição da chave com uma rodada de antecedência. Para isso, precisa quebrar um tabu de quase 40 anos. Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Atlético vai em busca de outro objetivo no duelo contra o Cerro Porteño-PAR, nesta quarta-feira, às 21h, em Assunção. No duelo pela 5ª rodada do Grupo H da competição, o Galo pode garantir a primeira posição da chave com uma rodada de antecedência. Para isso, precisa quebrar um tabu de quase 40 anos.





LEIA MAIS 07:08 - 19/05/2021 Atlético visita Cerro para assegurar liderança do grupo na Libertadores

20:16 - 18/05/2021 Governo rejeita presença de público na final entre Atlético e América

20:05 - 18/05/2021 Marcelo Moreno é convocado pela Seleção Boliviana venceu no Paraguai foi na Copa Libertadores de 1981. Naquela edição, o Galo estava no mesmo grupo de Flamengo, Olimpia-PAR e Cerro Porteño. Adversário desta quarta, o Ciclón perdeu para o alvinegro por 1 a 0. O gol foi marcado por Éder Aleixo, atualmente membro da comissão técnica do técnico Cuca no time mineiro. A última – e única – vez que o Atléticono Paraguai foi na Copa Libertadores de 1981. Naquela edição, o Galo estava no mesmo grupo de Flamengo, Olimpia-PAR e Cerro Porteño. Adversário desta quarta, o Ciclón perdeu para o alvinegro por 1 a 0. O gol foi marcado por Éder Aleixo, atualmente membro datécnica do técnico Cuca no time mineiro.





O retrospecto alvinegro em território guarani é negativo. Além do triunfo em 1981, houve quatro empates e cinco derrotas. Nas dez partidas disputadas, o Galo fez seis gols e sofreu 13.





Nesta noite, o Atlético terá em campo Junior Alonso, zagueiro revelado pelo Cerro Porteño-PAR. O defensor se mostrou animado com a possibilidade de voltar ao estádio onde tanto atuou, agora por um novo clube.

“É uma partida importante, por tudo o que representa para nós. Primeiramente porque estamos lutando pelo primeiro lugar. E também é especial para mim, porque foi onde iniciei, vivi muitas coisas boas e porque vai ser num campo em que vou jogar por outra equipe pela primeira vez”, disse.





Título em Assunção

O longo jejum de quase 38 anos não evitou a comemoração de um título do Atlético em solo paraguaio. Em 1992, o Galo conquistou a Copa Conmebol em Assunção. Depois de vencer o Olimpia no Mineirão por 2 a 0 – dois gols de Negrini –, o Alvinegro foi derrotado no Estádio Manuel Ferreira por 1 a 0 e levantou a taça.

Em 2013, o Atlético voltou a disputar uma decisão contra o Olimpia. Desta vez, a primeira partida da final da Copa Libertadores ocorreu no Estádio Defensores del Chaco, na capital Paraguai, com vitória dos donos da casa por 2 a 0. No Mineirão, o Galo devolveu o placar e conquistou o título inédito na disputa por pênaltis.

O Atlético no Paraguai

10/04/2019 - Cerro Porteño 4 x 1 Atlético (Ricardo Oliveira) - Copa Libertadores

19/04/2017 - Libertad 1 x 0 Atlético - Copa Libertadores

12/03/2014 - Nacional 2 x 2 Atlético (Josué e Jô) - Copa Libertadores

17/07/2013 - Olimpia 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores

21/07/1998 - Cerro Corá 0 x 0 Atlético - Copa Conmebol

23/09/1992 - Olimpia 1 x 0 Atlético - Copa Conmebol

21/07/1981 - Cerro Porteño 0 x 1 Atlético (Éder Aleixo) - Copa Libertadores

17/07/1981 - Olimpia 0 x 0 Atlético - Copa Libertadores

19/03/1972 - Cerro Porteño 1 x 0 Atlético - Copa Libertadores

16/03/1972 - Olimpia 2 x 2 Atlético - (Ronaldo e Dario) Copa Libertadores