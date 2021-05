Cruzeiro comunica saída do zagueiro Leo após 'avaliações física e técnica'

Leo deixará a equipe celeste como terceiro maior zagueiro-artilheiro dos 100 anos de história (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) responsabilidade financeira" e destacou que "minuciosas avaliações de ordens físicas e técnicas pesaram na tomada de decisão pela não continuação do atleta". O defensor se recupera de uma lesão na cartilagem do joelho direito e tem salário considerado alto para os padrões atuais do time. O Cruzeiro comunicou nesta quinta-feira a rescisão de contrato do zagueiro Leo, de 33 anos. Em nota, a diretoria disse que é "momento definanceira" e destacou que "minuciosas avaliações de ordense técnicas pesaram na tomada depela não continuação do atleta". O defensor se recupera de uma lesão na cartilagem do joelho direito e tem salárioalto para os padrões atuais do time.





LEIA MAIS 17:09 - 20/05/2021 Cruzeiro anuncia contratação do volante Flávio, do América

13:02 - 20/05/2021 Delegação do Atlético é vacinada contra a COVID-19 no Paraguai

07:19 - 20/05/2021 Cruzeiro e América estão perto de anunciar troca de Ruschel por Flávio parcelada, o que lhe é de direito, incluídos os valores de salários que haviam sido parcelados em 2020 e o aumento realizado em 2019, durante a gestão de Wagner Pires de Sá e Itair Machado". De acordo com o Cruzeiro, "a decisão foi feita em comum acordo entre o clube e o jogador, que receberá, em sua integralidade e de forma, o que lhe é de direito, incluídos os valores de salários que haviam sidoem 2020 e o aumento realizado em 2019, durante a gestão de Wagner Pires de Sá e Itair Machado".





Com o acordo, o defensor deixa o Cruzeiro após 11 temporadas. Leo vestiu a camisa celeste entre 2010 e 2020 - foram 401 jogos e 22 gols marcados.





Nesse período, o jogador, natural de Belo Horizonte, levantou quatro troféus nacionais: dois da Copa do Brasil (2017 e 2018) e dois do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014). Além disso, foi campeão estadual em quatro oportunidades (2011, 2014, 2018 e 2019).





O último jogo de Leo foi em setembro de 2020, quando o Cruzeiro acabou derrotado por 3 a 1 para o CSA, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois disso, ele chegou a ficar no banco de reservas no reencontro com o clube alagoano, dia 15 de dezembro, no Independência, pela 19ª rodada.





Nos últimos meses, Leo viajou aos Estados Unidos, onde realizou tratamento para uma lesão na cartilagem do joelho direito. Ele se reapresentou na Toca da Raposa II no último dia 5, mas acabou acertando a rescisão do contrato.





Em 2020, após o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro, clubes como Bahia e Fortaleza sinalizaram interesse na contratação de Leo. O zagueiro, no entanto, optou por seguir na Toca II para ser um dos líderes na reconstrução do clube.





Além da identificação com o Cruzeiro e os números expressivos, o zagueiro deixará a equipe celeste como terceiro maior zagueiro-artilheiro dos 100 anos de história, abaixo apenas de Cris (25 gols em 260 jogos) e Geraldão (30 gols em 170 jogos).