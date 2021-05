Cruzeiro anuncia contratação do volante Flávio, do América

Flávio foi anunciado como reforço do Cruzeiro nesta quinta-feira (foto: Reprodução/Twitter/Cruzeiro)





O Cruzeiro oficializou, na tarde desta quinta-feira, a contratação do volante Flávio, de 20 anos. Ele foi emprestado pelo América, que detém seus direitos econômicos, até o fim da temporada. Em troca, o time celeste cedeu o lateral-esquerdo Alan Ruschel ao Coelho.

Flávio estreou no profissional do América na temporada 2019, quando a equipe era comandada justamente por Felipe Conceição, hoje técnico do Cruzeiro.





Com a camisa alviverde, o volante participou de 45 jogos e marcou dois gols. Em 2021, no entanto, o jovem atleta perdeu espaço com o técnico Lisca.





No Cruzeiro, Flávio será a sétima opção para o meio-campo. Além dele, estão à disposição de Conceição os volantes Adriano, Jadson, Matheus Barbosa e Matheus Neris. Henrique e Lucas Ventura também integram o grupo celeste.





Além de Flávio, o Cruzeiro contratou outros 10 jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro. São eles o zagueiro Eduardo Brock; o lateral-direito Jospeh; os volantes Matheus Neris e Matheus Barbosa; os meias Marcinho e Rômulo, além dos atacantes Felipe Augusto, Bruno José e Guilherme Bissoli. Alan Ruschel, também contratado para o Brasileiro, acabou emprestado ao América.