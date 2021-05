Cruzeiro anuncia a contratação de Joseph, ex-América

Joseph já foi treinado por Felipe Conceição no América (foto: Divulgação/Cruzeiro )





O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro/lateral-direito Joseph. O jogador de 26 anos pertence ao Capivariano-SP e foi adquirido por empréstimo até o fim da Série B.

Joseph já foi comandado pelo técnico Felipe Conceição no América. Polivalente, ele atua como lateral-direito, zagueiro e volante. Além do Coelho, seu currículo registra passagens por Vila Nova-GO, Resende-RJ, São Gonçalo, Potiguar-RN, Cabofriense-RJ, Villa Nova-MG e Gonçalense-RJ.





Joseph estava no América desde janeiro de 2020, quando foi emprestado pelo Capivariano-SP. O zagueiro foi utilizado pelo técnico Lisca na temporada passada, mas foi liberado ao fim de seu contrato com o Coelho, no início deste mês.





No time alviverde, Joseph disputou 15 partidas e marcou um gol, o da vitória diante do Cruzeiro, por 1 a 0, no Independência, pela fase de classificação do Campeonato Mineiro de 2021.





Para a lateral direita, o Cruzeiro conta com Raúl Cáceres e Geovane. Na zaga, a Raposa tem Ramon, Weverton, Eduardo Brock e Paulo, além de Léo, que se recupera de contusão.





Ficha

Nome: Joseph Maurício de Oliveira Figueiredo

Data de nascimento: 30 de dezembro de 1994 (26 anos)

Local de nascimento: São Gonçalo (RJ)

Altura: 1,86m

Clubes: Cruzeiro, América (2020/21), Vila Nova-GO (2019), Resende-RJ (2019), São Gonçalo (até 2018), Vasco sub-23 (2018), Potiguar-RN (2017), Cabofriense-RJ (2017), Villa Nova-MG (2016) e Gonçalense-RJ (2015)