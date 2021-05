Stênio diz o que espera da Série B e comemora oportunidades no Cruzeiro

Stênio é uma das opções de Felipe Conceição para atuar como ponta no ataque (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) chances no Cruzeiro. Revelação das categorias de base, ele ficou sem atuar na maior parte do segundo semestre de 2020 em função de uma lesão no ombro. Utilizado pelo técnico Felipe Conceição nos dois jogos da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América, o atacante Stênio, de 18 anos, comemorou asno Cruzeiro. Revelação das categorias de base, ele ficou sem atuar na maior parte do segundo semestre de 2020 em função de uma lesão no ombro.









"Quando a gente chega (ao profissional) a gente chega com um pouco de medo, um pouco ansioso, e aos poucos vamos perdendo isso. Vamos ficando mais confiantes. Isso ajuda muito, porque quando você não está ansioso, consegue pensar mais, fazer as coisas mais certas. Isso é muito importante", completou.





Na última temporada, sob comando de Enderson Moreira e Luiz Felipe Scolari, Stênio participou de cinco jogos da Série B do Campeonato Brasileiro (vitória sobre o Botafogo-SP; derrotas para Figueirense, Chapecoense e Oeste e empate com o Paraná). Em entrevista, o atacante comentou o que espera para a edição de 2021 da Segunda Divisão.





"O que eu pude perceber jogando os primeiros jogos da Série B do ano passado é que é muito forte, muito física, muito rápida. Todo mundo querendo ganhar para conseguir o acesso. É um campeonato é muito forte, precisamos nos preparar bastante para conseguir os objetivos", disse.





O Cruzeiro estreia na Série B em 29 de maio (sábado), contra o Confiança, em Sergipe, Aracaju. Até lá, a equipe segue em intertemporada na Toca da Raposa II.





Stênio tem forte concorrência no Cruzeiro. Hoje, Felipe Conceição tem, além do jovem, outros cinco extremos à disposição no elenco. São eles Airton, Bruno José, Felipe Augusto, William Pottker e Gui Mendes. Recém-contratado, Guilherme Bissoli também pode realizar a função.