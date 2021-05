Com futuro incerto, Cruzeiro pensa em jogadores que retornam de empréstimos

O lateral-esquerdo Rafael Santos teve até boa passagem pela Inter de Limeira: comissão técnica avalia destino dos repatriados (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 29/1/20)





O primeiro foi o que mais se destacou em 2021. Rafael, de 23 anos, foi titular da equipe no Campeonato Paulista. Agenciado pelo ex-jogador Deco, ele esteve em dez jogos do Paulistão e chegou a marcar um bonito gol em duelo de 3 de maio, quando sua equipe bateu o São Caetano por 1 a 0. Ele tem vínculo com a equipe alvinegra até o fim deste mês.





Embora tenha se transferido no decorrer do regional, Welinton foi outro que recebeu algumas oportunidades. O atacante, emprestado pelo Cruzeiro em 13 de abril, disputou oito partidas – seis como reserva e duas como titular. Com contrato até meados de julho, a tendência é que o ponta, de 21 anos, não siga no interior de São Paulo.





As chances de Welinton ser aproveitado por Felipe Conceição são nulas. O portal Superesportes e o Estado de Minas apuraram que há clubes da Série B do Campeonato Brasileiro interessados no jogador. A tendência, portanto, é que ele integre o elenco de algum adversário do Cruzeiro na Segunda Divisão.





O terceiro atleta que retornaria à Toca da Raposa é Arthur, de 21 anos, cedido ao América na última temporada. O zagueiro, contudo, já encaminhou transferência ao Brasil de Pelotas-RS, também para disputa da Série B. Os clubes estão em fase de troca de minutas de contrato para o empréstimo, que terá duração até o fim da competição nacional.





Sem espaço com o técnico Lisca, o zagueiro disputou apenas um compromisso com a camisa do Coelho desde a sua contratação, em agosto. O confronto em questão foi a derrota por 1 a 0 para o Avaí, em 31 de outubro, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.





DA BASE Formado na Toca I, Arthur já passou pelo futebol europeu. Ele defendeu dois times portugueses por empréstimo: fez cinco jogos pelo Nacional da Ilha da Madeira, na temporada 2018/19, e não chegou a entrar em campo no Estoril, em 2019/2020.





Outra experiência no currículo do atleta é no Tombense, também em 2019, quando participou de cinco partidas – duas pela Série C do Campeonato Brasileiro e três pelo Campeonato Mineiro.









Estrelada

Liberado



O Cruzeiro comunicou ontem que o volante Rômulo foi liberado dos treinamentos para tratar de assuntos pessoais na Itália. De acordo com o clube, o meio-campista retornará às atividades na Toca da Raposa II na próxima semana. Promovido à equipe principal em 2017, Arthur jogou 10 vezes pelo Cruzeiro e marcou um gol – na vitória por 2 a 1 sobre o Uberlândia, em 1º de março de 2020, pela sétima rodada do Estadual. O zagueiro perdeu espaço no elenco após a saída do técnico Adilson Batista, em março do ano passado.Estrelada