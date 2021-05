Salum vê Atlético em situação 'anormal' e comenta crise do Cruzeiro

Marcus Salum voltou ao futebol do América (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A Press) situação do Atlético como 'anormal', em função da grande injeção de recursos do empresário Rubens Menin, e disse que o Cruzeiro vive uma crise 'difícil de sair', com forte endividamento e sem recursos na Série B do Campeonato Brasileiro. As declarações foram concedidas ao Canal do Nicola no Youtube. Dirigente do América, Marcus Salum classificou ado Atlético como '', em função da grande injeção de recursos do empresário Rubens Menin, e disse que o Cruzeiro vive uma crise 'difícil de sair', com fortee semna Série B do Campeonato Brasileiro. As declarações foram concedidas ao Canal do Nicola no Youtube.





Salum elogiou a história do Cruzeiro, os milhões de torcedores celestes, mas afirmou que vai ser difícil o clube sair desta crise.





"Esta situação do Cruzeiro eu lamento muito. Eu falei que a gente é o segundo clube de Minas, porque estamos na Série A. Mas a gente tem que respeitar o Cruzeiro, porque é uma nação de torcedores monstruosa, representa muito no futebol brasileiro, mas está vivendo situação que é difícil sair dela. Eles vão ter que achar um caminho. E este caminho eu não vou falar o que é e o que não é, porque não tenho conhecimento, apesar de ter muito ex-América no Cruzeiro. Gente que tem experiência e que faz mais por menos", afirmou.





"E não é só a situação do Cruzeiro. É do Santos, do Botafogo e de outros. Porque você tem um pote de receita e dois potes, o passivo e o que tem que pagar para tocar o clube. Se não tiver receita suficiente para dividir, você fica no meio do caminho e fica tomando mordida o tempo todo. E bloqueia tudo. Então, você tem que ficar dois, três meses sem pagar impostos. A saída desses clubes será transformar em empresa, será abrir mão do comando, fazer recuperação. O caminho do Cruzeiro, que tem hoje uma gestão que parece conseguir levar o dia a dia, mas é muito difícil, porque atrasa pagamento, atrasa compromissos. A gente sente uma insatisfação do grupo, mas é muito difícil. A gente torce que o Cruzeiro se recupere, porque para o futebol mineiro é triste", acrescentou.