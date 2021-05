Atlético visita América de Cáli e busca vaga nas oitavas da Libertadores

Atlético de Junior Alonso busca primeira vitória fora de casa na Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético) invencibilidade e a classificação à final do Campeonato Mineiro, o Atlético pode alcançar antecipadamente a principal meta desta primeira metade da temporada 2021. Se vencer o América de Cáli-COL nesta quinta-feira, o time alvinegro garante vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h, no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, pela quarta rodada do Grupo H. Em alta pela sequência de sete jogos dee a classificação à final do Campeonato Mineiro, o Atlético pode alcançar antecipadamente a principal meta desta primeira metade da temporada 2021. Se vencer o América de Cáli-COL nesta quinta-feira, o time alvinegro garantenas oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h, no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, pela quarta rodada do Grupo H.









Vencer na Colômbia nesta quinta deixa a equipe mineira matematicamente classificada, já que os venezuelanos somam três pontos e os colombianos apenas um. Ou seja: não poderiam ultrapassar o Atlético nas duas rodadas que faltam.





Time em evolução





O Atlético sofreu uma série de críticas pelo desempenho irregular nas primeiras partidas sob o comando de Cuca, que chegou ao clube há pouco menos de dois meses. Com o passar do tempo, porém, o time mostrou evolução e, agora, soma sete partidas sem perder (cinco vitórias e dois empates).





“O time vem melhorando nas últimas partidas, era lógico, uma troca de ideias que propõe o Cuca (em relação ao ex-treinador Jorge Sampaoli). À medida que vão passando as partidas, vamos nos sentido melhor. E no nível pessoal também. Estou me sentindo cada vez melhor”, avaliou o meia Nacho Fernández.





O argentino será a estrela de uma formação titular inédita do meio-campo atleticano, que ainda deverá ter Jair e Tchê Tchê. A única dúvida no time é na lateral direita: Guga e Mariano disputam a posição.





O restante da formação para buscar a primeira vitória fora de casa na competição deve ser a mesma utilizada na goleada por 4 a 0 sobre o Cerro Porteño-PAR, no Mineirão, na última semana. O principal desfalque é Matías Zaracho, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo.





O adversário





Em má fase, o América de Cáli-COL vem de cinco partidas sem vencer (três derrotas e dois empates) e foi eliminado do Campeonato Colombiano. A equipe joga a “sobrevivência” na Libertadores, já que um revés praticamente a deixa sem chances de avançar ao sonhado mata-mata.





São duas as principais mudanças em relação à derrota por 2 a 1 para o Atlético, no Mineirão, no último dia 27. A mais importante é no banco de reservas: o técnico Juan Cruz Real foi demitido e substituído interinamente pelo auxiliar Jersson González.





A outra é no ataque. Ídolo do time e com passagem pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, o centroavante Adrián Ramos será titular nesta quinta. Ele ficou de fora do jogo no Mineirão devido a uma lesão muscular na perna esquerda.





AMÉRICA DE CÁLI-COL X ATLÉTICO





América de Cáli-COL

Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Pablo Ortiz e Héctor Quiñones; Luis Paz, Rafael Carrascal e Yesus Cabrera; Duván Vergara, Santiago Moreno e Adrián Ramos.

Técnico: Jersson González





Atlético

Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Keno e Hulk

Técnico: Cuca





Motivo: quarta rodada do Grupo H da Copa Libertadores

Data e horário: quinta-feira, 13 de maio de 2021, às 21h

Local: Estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, na Colômbia





Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Auxiliares: Nicolás Taran (URU) e Horacio Ferreiro (URU)