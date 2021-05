Ídolos analisam início do Cruzeiro e alertam para necessidade de reforços

Cruzeiro tem pela frente a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press) comandado por Felipe Conceição, hoje, está pronto para brigar pelo acesso à Série A de 2022? Os números e o desempenho apontam o Cruzeiro de 2021 superior ao de 2020, quando sofreu grandes dificuldades na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o timepor Felipe Conceição, hoje, está pronto para brigar pelo acesso à Série A de 2022?









Veja, nos tópicos abaixo, as opiniões do ex-meia Dirceu Lopes, do ex-lateral-esquerdo Nonato, o ex-atacante Natal, do ex-zagueiro Procópio e do ex-volante Douglas:





Dirceu Lopes





O que me chamou atenção foi a necessidade de um famoso camisa 10, um pensador do time. Apesar disso, vejo evolução no time. Antes, não tinha absolutamente nada. Hoje, consigo ver mais organização. Estão surgindo revelações, mas tem um grande defeito no setor ofensivo.





O Cruzeiro precisa de um pensador, de um camisa 10. O Rômulo é bom jogador, mas atuar como armador não é a função dele. Acho que é o que vocês da imprensa têm observado, os torcedores também.





Não tenho dúvida que (o elenco) precisa encorpar, principalmente para a Série B. O desgaste físico é muito grande na competição, é importantíssimo ter um bom banco de reservas. Sei que o Cruzeiro partiu praticamente do zero, é difícil. Mas tem que ter um banco melhor. Quanto a Sobis, ninguém discute qualidade técnica, mas não tem banco para ele, por exemplo. Se sai um Sobis, que tem sido preservado, precisa de alguém com a mesma qualidade técnica.





Nonato





Sem dúvidas o Cruzeiro precisa de reforços. Precisa de um lateral-direito, de um zagueiro e, principalmente, de um armador, um pensador de jogadas. Também precisa de um atacante. No primeiro jogo contra o América fizemos uma boa partida, mas o time não rendeu mais depois das substituições.





Os reforços que vieram, alguns, a maioria, não estão jogando nos últimos jogos. Nem entrando estão direito. Marcinho, Alan Ruschel, o próprio Pottker (contratado no fim de 2020). O Cruzeiro precisa de três a cinco contratações, mas decisivas. Não pode ser para fazer número, igual ao ano passado.





Precisamos de substitutos, de elenco. Se precisar improvisar durante a Série B, não vai dar. São peças fundamentais para o time titular, um 10 de ofício e um zagueiro. Weverton ainda não pode ter essa responsabilidade de ser o titular na Série B. Precisamos de um zagueiro para ser titular e um camisa 10 mesmo de ofício. Essas são as duas mais fundamentais. Jogadores para chegarem e tomar lugar no time.





Natal





É muito relativo (em que posição o Cruzeiro precisa se reforçar). O time tem jogadores que estão bem, mas não é um time completo. É um time que falta algo, que está um pouco acanhado para jogar.





Tem que contratar três ou quatro jogadores para serem titulares. Contratar para ficar no banco, para guardar, não existe. É aquilo: ou vai ou racha. Precisa de jogadores melhores, não tenho dúvida. Mas também precisa ver se tem o chamado faz-me rir (dinheiro).





Agora, sobre posição específica, o treinador é quem sabe. Não adianta. Não resta a menor dúvida sobre o camisa 10, é sempre muito importante em qualquer time. De preferência, até dois meio-campistas que possam resolver, já que já tem o marcador. Precisa reforçar o setor ofensivo. Precisa de gol. O Cruzeiro precisa melhorar a situação.





Procópio





Vou ser muito sincero. Quem sabe a necessidade de reforços é quem está lá dentro. Eles devem entender um pouco de futebol, não é possível. Mas não sou eu que tenho que dizer o que precisa, o que não precisa. Todo mundo está vendo aí com os jogos.





Com esse elenco, não vejo possibilidade nenhuma de acesso. Se no Mineiro não consegue chegar à final... Na última Série B, lutou para sair da zona de rebaixamento. Nunca lutou para subir entre os quatro. Isso é tristeza. Penso que precisa olhar também mais para a base. Sem dinheiro, vale apostar nos jogadores que já conhecem o que é o Cruzeiro desde o início da trajetória profissional.





Lógico que precisa de reforços, mas são muitos problemas de ordem financeira. O clube saiu das páginas esportivas e foi para as páginas policiais. Desde o ano passado, não temos confiança de que vai existir uma melhora. Em 2020, se falou apenas em não ser rebaixado para a Série C, nunca para subir para a Série A, como aconteceu com todos os outros grandes que caíram. O Atlético mesmo, foi rebaixado e logo subiu.





Infelizmente, hoje você assiste aos jogos do Cruzeiro e você não vê as jogadas. Você não vê uma coisa concreta para dar esperança de que vai subir. Eu não consigo te dizer (sobre as posições mais carentes). O time não tá legal.





Douglas





Eu acho que o time teve uma evolução com o Felipe Conceição. Acho que está, pelo menos, competitivo. Começou a tentar a jogar de igual para igual com os adversários. Tinha as dificuldades normais, aí ganhou do Atlético… Pode ser que tenha escondido alguma coisa que estava errada. O clássico esconde, não tenho dúvidas. Mas estava competitivo. Contra o América, que tem entrosamento, o Lisca mudou um pouco, adiantou a marcação e acho que o Cruzeiro assustou.





Acho que falta força. Não sei se é a palavra certa. Time grande igual ao Cruzeiro precisa forçar as jogadas, dar pressão. Ficar mais perto do empate quando está sendo derrotado em um jogo. Falta isso.





O Cruzeiro se equiparou à Série B. Dá para jogar com o que tem. Mas se quiser subir com tranquilidade, tem que ter jogador com nível melhor. Uns três reforços. Mas como vai ser? Série B, salário de Série B… Quem quer jogar a Série B? Acho que o legal, o bacana, foi ter encontrado um lateral-esquerdo de Série A na base (Matheus Pereira), um volante de Série A na base (Adriano). Tem que dar valores aos jovens também, ainda que precise mesclar com a experiência.