William Pottker deve deixar Cruzeiro sete meses após contratação

Aos 27 anos e envolvido em negociação que levou joia da base celeste para o Internacional, Pottker caminha para rescisão com a Raposa (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press 9/11/20)





O jogador de 27 anos tem negociações avançadas para se transferir para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, comandado pelo técnico Odair Hellmann. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia, depois pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo Estado de Minas.





Pottker chegou ao Cruzeiro no início de novembro em negociação que envolveu a ida do armador Maurício ao Internacional. O Colorado recebeu 20% dos direitos do destaque da base celeste, com a equipe mineira ficando com 50% do atacante, além de ter recebido R$ 1,2 milhão e abatido 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) de uma dívida com o empresário André Cury.





Na oportunidade, o técnico Luiz Felipe Scolari interferiu para garantir a contratação. Informações não oficiais dão conta que o clube mineiro pagou R$ 1 milhão de luvas ao atleta para trocar a Série A pela Série B. Oficialmente, o Cruzeiro não se manifesta. Mas internamente o assunto vem sendo tratado com naturalidade, pois trata-se de um negócio considerado bom para todas as partes.





Desde o fim do ano passado, Pottker entrou em campo 25 vezes com a camisa celeste e marcou seis gols, três deles nesta temporada. É o artilheiro da Raposa em 2021 ao lado do volante Matheus Barbosa.





Além de não render tecnicamente o esperado, o camisa 11 teve o desempenho atrapalhado pela questão disciplinar. Ele acumula nada menos que 12 cartões amarelos e três vermelhos.





E o paranaense pode não ser o único atacante a sair. Como o clube contratou recentemente Gui Mendes, que ainda nem estreou, e Guilherme Bissoli, que fez o primeiro jogo entrando no segundo tempo contra o América, domingo, são nada menos que 11 homens de frente à disposição atualmente.





Entre os cotados para deixar a Toca estão tanto o jovem Thiago, de 19 anos, quanto o experiente Marcelo Moreno, de 33. Ambos não vem sendo relacionados por Felipe Conceição e também não enfrentarão dificuldades, caso tenham propostas.

Mercado

Se as três saídas se concretizarem, o Cruzeiro certamente irá ao mercado para buscar alguém para o ataque. Afinal, se a defesa tem se comportado relativamente bem, o setor ofensivo não vem rendendo, tendo feito apenas 16 gols em 15 jogos, incluindo Campeonato Mineiro e Copa do Brasil.