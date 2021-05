Cruzeiro conversa e pode emprestar Alan Ruschel ao América

Ruschel pode defender o América no Campeonato Brasileiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro ) O Cruzeiro negocia o empréstimo do lateral-esquerdo Alan Ruschel ao América até o fim da temporada. Ele tem contrato com a Raposa até dezembro de 2022, mas pode sair porque tem sido pouco aproveitado pelo técnico Felipe Conceição.





A informação foi divulgada pela Itatiaia e confirmada pelo Superesportes. As tratativas estão sendo conduzidas pelas diretorias de ambos os clubes. A definição do negócio deve ocorrer até o início do Campeonato Brasileiro.





A reportagem apurou que é desejo de Alan Ruschel poder jogar mais. Nesta temporada, ele participou de seis jogos, cinco pelo Campeonato Mineiro e um pela Copa do Brasil. Hoje, ele é reserva de Matheus Pereira.





O América queria contar com o jogador desde o começo do ano e chegou a entrar na briga com o Cruzeiro. Contudo, Ruschel preferiu assinar com a Raposa.





Se negociá-lo, o time celeste precisará contratar mais um lateral-esquerdo, já que tem apenas Matheus Pereira para o setor. O América conta com João Paulo e Lucas Luan para a posição.





Flávio





O volante Flávio, de 20 anos, do América, poderia ser incluído na negociação, mas as tratativas não evoluíram, pelo menos até o momento, segundo uma fonte ouvida pela reportagem. Nesta temporada, o jovem volante participou de sete jogos - apenas em um atuou os 90 minutos. O Cruzeiro quer contar com o jogador, que já trabalhou com Felipe Conceição.