Joseph comemora reencontro com Conceição, que o indicou ao Cruzeiro

Joseph foi anunciado como reforço do Cruzeiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) dificilmente teria chegado ao Cruzeiro se não fosse por indicação do técnico Felipe Conceição. Aos 26 anos, ele não teve o contrato renovado com o América e estava de malas prontas para voltar ao Rio de Janeiro, seu estado natal.









No América, Joseph também foi indicado por Conceição em 2020. Os dois profissionais, no entanto, não chegaram a trabalhar juntos. O zagueiro foi anunciado em 23 de janeiro pelo Coelho. Dois dias depois, o treinador anunciou que havia aceitado oferta para treinar o Red Bull Bragantino.





“No América foram poucos dias trabalhando juntos. Foi mais a pré-temporada. Mas deixou um grande aprendizado nesse pouco tempo que passamos juntos. Esse ano teremos a oportunidade de trabalhar juntos de verdade e fazer um bom trabalho, em busca do acesso e brigar por títulos”, disse.





Outros colegas





Além de Conceição, Jospeh poderá trabalhar com outros jogadores com quem teve convivência no América. O primeiro deles é o atacante Felipe Augusto, que o recebeu na Toca da Raposa II. “Acho muito importante a presença de um atleta que já trabalhei junto. Conversei com o Felipe (Augusto), ele me ajudou muito na recepção. Fui muito bem recebido por ele e pelo Conceição”, destacou o reforço celeste.





O segundo ex-companheiro de América é o volante Flávio, que tem negociações avançadas com o Cruzeiro. O jovem meio-campista, 20 anos, será envolvido em uma troca até o fim da temporada pelo lateral-esquerdo Alan Ruschel, que deixará a Toca da Raposa II após seis jogos com a camisa celeste.