Cruzeiro e América estão perto de anunciar troca de Ruschel por Flávio

Alan Ruschel defenderá o América até o fim da temporada (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ativos no mercado, os rivais Cruzeiro e América estão em vias de oficializar a troca por empréstimo do lateral-esquerdo celeste Alan Ruschel pelo volante alviverde Flávio. O negócio terá vigência até o fim desta temporada.









Para finalizar as tratativas, Flávio teve que ampliar seu vínculo com o América por mais uma temporada, já que o seu contrato iria até dezembro de 2021. Ruschel tem contrato com o Cruzeiro até o fim da próxima temporada.





Sem espaço na equipe titular do Cruzeiro, Ruschel encarou com bons olhos a mudança de ares. Contratado no início desta temporada para ser o dono da lateral-esquerda, o jogador de 31 anos perdeu espaço com o técnico Felipe Conceição. Ele participou de seis jogos do Cruzeiro no ano - cinco pelo Campeonato Mineiro e um pela Copa do Brasil. Era reserva de Matheus Pereira.





O América queria contar com Ruschel desde o começo do ano e chegou a entrar na briga com o Cruzeiro. Contudo, à época, ele preferiu assinar com a Raposa.





Ruschel já esteve nesta quarta-feira no CT Lanna Drumond para passar por algumas avaliações.





Com a ida de Alan para o Coelho, o time celeste precisará contratar mais um lateral-esquerdo, já que tem apenas Matheus Pereira disponível para o setor. O América, por sua vez, já dispunha de João Paulo, Marlon e Lucas Luan para a posição.





Flávio estreou no profissional do América na temporada 2019, quando a equipe era comandada justamente por Felipe Conceição. Com a camisa alviverde, o volante fez 45 jogos e marcou dois gols.





Sem espaço com o técnico Lisca nesta temporada, a diretoria americana entende que o jovem de 20 anos pode ganhar maturidade na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe celeste.