Lateral agora é peça que não falta no América

Aos 31 anos, Alan Ruschel chega para ser o quarto jogador à disposição de Lisca na ala esquerda do América (foto: INSTAGRAM/AMÉRICA)





Além de Ruschel, com vínculo contratual até dezembro, o Coelho conta com João Paulo, Marlon e Lucas Luan. No momento, João Paulo é quem ostenta a condição de titular. Pelo Campeonato Mineiro – cuja decisão do título será amanhã contra o Atlético, no Mineirão – e Copa do Brasil ele já participou de 12 partidas e marcou um gol. Desde 2019 no alviverde, o veterano disputou 98 jogos e balançou as redes em cinco oportunidades.





No entanto, nos últimos meses, o atleta de 34 anos tem convivido com desconfortos musculares que o vêm tirando de combate. No último compromisso americano, em empate por 0 a 0 com o Atlético no confronto de ida do Estadual, no Independência, Marlon fez sua estreia como titular e deixou ótima impressão.





Quem corre por fora na disputa pela titularidade é o jovem Lucas Luan, de 21 anos. Revelado nas categorias de base do América, o atleta representou o time mineiro em 12 jogos como profissional desde 2019. Na última temporada, foi acionado pelo técnico Lisca apenas três vezes.





Pelo excesso de opções para a lateral-esquerda, a tendência é que, em algum momento, peças versáteis como Alan Ruschel, Marlon e João Paulo também sejam improvisadas. Todos eles atuaram como meio-campistas em fases da carreira e podem ser acionados por Lisca na função.





O treinador queria contar com ele desde o começo do ano e a diretoria chegou a entrar na briga com o Cruzeiro. Contudo, Ruschel preferiu assinar com a Raposa. Antes de jogar em Minas, o lateral defendeu o Juventude, Pelotas, Luverdense, Internacional, Athletico, Goiás e Chapecoense.





Sobrevivente

Ele é um dos sobreviventes da tragédia aérea que vitimou 71 pessoas em 2016, na Colômbia. Naquela ocasião, o voo LaMia 2933, que levava jornalistas e membros da delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional caiu.





Essa é a 11ª contratação do clube, que já trouxe para a disputa da temporada o lateral-esquerdo Marlon, o zagueiro Ricardo Silva, o lateral-direito Eduardo, os volantes Juninho Valoura e Ramon, os meias Yan Sasse e Bruno Nazário e os atacantes Leandro Carvalho, Ribamar e Luiz Fernando.





*Estagiário sob a supervisão do subeditor Eduardo Murta