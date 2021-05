'Conceição é meu freguês': Lisca, do América, explica declaração vazada

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press )





O técnico Lisca, do América, comentou, na manhã desta segunda-feira (10), sobre um episódio ‘polêmico’ do clássico do último domingo (9), contra o Cruzeiro, vencido pelo Coelho por 3 a 1, em partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Ao fim do confronto, selada a classificação do América à final, o treinador foi filmado pela TV Globo no vestiário da equipe alviverde enquanto dizia: ‘1, 2, 3, o (Felipe) Conceição (técnico da Raposa) é meu freguês’. Em entrevista à Rádio Grenal, Lisca classificou a atitude como uma ‘brincadeira’ e afirmou: ‘Não teve nada de provocação’.

O América venceu as três partidas que disputou contra o Cruzeiro na temporada. Na primeira fase do Estadual, por 1 a 0, e nas semifinais por 2 a 1 e 3 a 1. No segundo turno da última Série B do Campeonato Brasileiro, Lisca também superou Felipe Conceição, que estava no Guarani, por 1 a 0. O gaúcho descartou a intenção de provocar o treinador da Raposa e pediu para que o foco seja dado ao trabalho do Coelho.





“Não fala isso (América jantou Raposa assada, frase dita pelo locutor da Grenal). Os caras já estão pegando no meu pé aqui: ‘Ah, o Lisca está pegando no pé, salto alto’. Na verdade, a gente fez uma brincadeira no vestiário que deu uma vazada. Uma rede de televisão entrou dentro do nosso vestiário sem a nossa autorização e apareceu uma brincadeira ali. Não teve nada de provocação. Aí os caras começam a pegar no meu pé, mas eu não quero isso mais para mim, velho. Eu quero que o trabalho do América apareça, com Ademir, Juninho, Alê, Rodolfo… Vários jogadores muito bons no América que estão fazendo um ótimo trabalho”, afirmou Lisca.





Nesta segunda-feira, o América divulgou nota para lamentar o vazamento da declaração de Lisca feita dentro do vestiário do Independência.





"O América Futebol Clube manifesta sua total insatisfação às filmagens feitas e divulgadas logo após a vitória sobre o Cruzeiro-MG no último domingo, captando cenas de dentro do vestiário do América sem a devida autorização do Clube, invadindo a privacidade do local e dos que ali estavam comemorando a vitória em um ambiente privado e exclusivo".





Classificado à final do Campeonato Mineiro, o América enfrentará o Atlético nos dias 16 e 23 de maio, em Belo Horizonte. A primeira partida, no próximo domingo, será realizada no Independência. A volta, no Mineirão. Por ter tido a melhor campanha da primeira fase, o Galo terá vantagem sobre o Coelho e jogará por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.