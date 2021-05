Lisca provoca após vitória do América sobre Cruzeiro: 'Conceição é freguês'

Lisca acompanhou clássico das tribunas e vibrou após o terceiro gol do América (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) eliminar o Cruzeiro e avançar à final do Campeonato Mineiro teve uma provocação do técnico Lisca a Felipe Conceição, comandante celeste. O treinador americano chamou o colega de profissão de "freguês" depois da vitória por 3 a 1 neste domingo. A festa do América no vestiário do Independência apóso Cruzeiro e avançar àdo Campeonato Mineiro teve uma provocação do técnico Lisca a Felipe Conceição, comandante celeste. O treinador americano chamou o colega dede "freguês" depois da vitória por 3 a 1 neste domingo.









Neste Campeonato Mineiro, o América de Lisca venceu o Cruzeiro de Felipe Conceição três vezes. Na fase classificatória, triunfou por 1 a 0, no Independência. Nas semifinais, fez 2 a 1 no Gigante da Pampulha e 3 a 1 no Independência.





Na Série B do Brasieiro de 2020, o América, já comandado por Lisca, superou o Guarani de Conceição por 1 a 0.





Os triunfos nas semifinais colocaram o Coelho na decisão do Estadual. O América vai enfrentar o Atlético nos próximos dias 16 e 22.