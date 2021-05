Atlético jogará na Colômbia pela 10ª vez; em duas campanhas, foi campeão

Atlético venceu La Equidad-COL por 3 a 1, na Colômbia, em 2019 (foto: Bruno Cantini/Atlético) história. Nesta quinta-feira (13/5), a equipe visita o América de Cáli-COL, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Libertadores. A bola rola às 21h no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla. O Atlético vai jogar na Colômbia pela 10ª vez na. Nesta quinta-feira (13/5), a equipe visita o América de Cáli-COL, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Libertadores. A bola rola às 21h no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla.









O Atlético foi à Colômbia em duas campanhas de títulos continentais: as Copas Conmebol de 1992 e 1997.





Nas quartas de final de 1992, empatou por 2 a 2 com o Junior-COL. Em 1997, venceu o América de Cáli-COL por 2 a 1 na mesma etapa da competição.





A última vez do Atlético na Colômbia foi em 2019. Na ocasião, superou o La Equidad-COL por 3 a 1, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Aquela campanha terminou na fase seguinte, com eliminação no Mineirão para o Colón-ARG.





O jogo desta quinta-feira pode selar a classificação alvinegra às oitavas de final da Libertadores. Para isso, precisa vencer o América de Cáli-COL e contar com triunfo do Cerro Porteño-PAR diante do Deportivo La Guaira-VEN, na quarta.





Jogos do Atlético na Colômbia





La Equidad-COL 1 x 3 Atlético - 27/8/2019, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana

Independiente Santa Fé-COL 0 x 1 Atlético - 18/3/2015, pela fase de grupos da Copa Libertadores

Atlético Nacional-COL 1 x 0 Atlético - 23/4/2014, pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Independiente Santa Fé-COL 1 x 1 Atlético - 3/4/2014, pela fase de grupos da Copa Libertadores

Independiente Santa Fé-COL 1 x 0 Atlético - 20/10/2010, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

América de Cáli-COL 1 x 2 Atlético - 24/9/1997, pelas quartas de final da Copa Conmebol

América de Cáli-COL 4 x 3 Atlético - 29/11/1995, pela semifinal da Copa Conmebol

Junior-COL 2 x 2 Atlético - 19/8/1992, pelas quartas de final da Copa Conmebol

Seleção Colombiana 1 x 0 Atlético - 11/6/1981, em amistoso