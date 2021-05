Neymar ganhará R$ 191 mi por temporada no PSG

Chegaram ao fim ontem pela manhã as especulações de que Neymar deixaria o Paris Saint-Germain ao final da temporada. Em paz, clube e jogador prorrogaram o contrato até 2025 e a aposta é que o brasileiro vai conseguir fazer o time conquistar a tão sonhada Liga dos Campeões após ficar no 'quase' nas duas últimas edições.



"Neymar Jr 2025" foi o post do PSG anunciando um final feliz nas negociações pela renovação de contrato. Após o vice na Liga dos Campeões passada e a eliminação na semifinal há três dias, o clube tratou de mostrar que a culpa não foi do astro brasileiro, bastante criticado pela imprensa francesa, e negociou para evitar assédio dos gigantes da Europa sobre o craque brasileiro.



O clube usou um vídeo com imagens de Neymar vibrando com a camisa do PSG e ainda o mostrou com uma camisa com o número 2025 às costas. Na França desde 2017, o brasileiro tinha vínculo até junho de 2022. Aos 29 anos, Neymar terá mais três oportunidades para tentar fazer o sonho do PSG de conquistar a Europa se concretizar. A promessa da equipe francesa é de trazer reforços de peso para ajudá-lo nessa missão. Com a assinatura da extensão do contrato, Neymar vai ganhar em torno de € 30 milhões (aproximadamente R$ 191 milhões) por temporada. Cada minuto de trabalho do brasileiro custará quase R$ 395. Apesar da queda na Liga dos Campeões, o PSG ainda disputa dois títulos na atual temporada. Trava batalha com o Lille pelo Campeonato Francês (a quatro pontos do rival, com uma partida a menos e fará mais duas) e está na semifinal da Copa da França, na qual encara o Montpellier.