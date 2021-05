Jovens promissores do Cruzeiro veem jogo decisivo como oportunidade

Em novas cores: o meio-campo Rômulo exibe a camisa branca, com detalhes em dourado, lançada ontem pela Raposa (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO)





Se para o clube (que ontem lançou sua camisa branca) será apenas mais uma final de Estadual, para eles se torna uma questão fundamental na carreira. São os casos do zagueiro Weverton, do lateral Matheus Pereira, dos volantes Adriano e Matheus Barbosa e dos meia-atacantes Bruno José e Aírton.





Eles sabem que, obtendo sucesso, darão passo importante na trajetória profissional. Por isso, a promessa é entrega dobrada no Independência, casa do adversário. “Para mim é muito importante estar vivendo jogos como este. É algo novo, procuro manter a calma, ter uma semana boa de trabalho, com foco, concentração. E, com isso, chegar bem para tentar fazer um grande jogo”, afirma Bruno José, que começou no Internacional, mas passou por Botafogo-SP, CSA e Brasil de Pelotas-RS antes de chegar à Toca da Raposa, no início da temporada.





Depois de ganhar a posição de titular, deixando para trás nomes mais experientes, como William Pottker, o jogador, de 23 anos, tem se garantido com boas atuações. Porém, tem ciência de que, em decisão, é preciso deixar algo a mais em campo, especialmente quando a equipe está em desvantagem.





O desafio é corrigir os erros da partida do domingo, quando o Cruzeiro saiu na frente, mas sofreu a virada, com dois gols depois dos 40min do segundo tempo. “Fizemos um grande jogo e agora temos outro. Tem de ser a mesma proposta, entrar com a mesma pegada, a mesma vontade, pois é um jogo muito importante, uma semifinal de Mineiro, no qual temos todas as condições de avançar”, declara.





Para este segundo jogo das semifinais, o técnico Felipe Conceição não deve fazer mudanças significativas. Bruno José diz que isso é bom, pois permite maior entrosamento, embora reconheça a relevância dos que ficam de fora.





“Essa sequência é muito importante, não só para mim, mas para todos os jogadores. Até para se conhecer, pegar intimidade e um ajudar o outro dentro de campo. Temos de continuar tentando melhorar, evoluir sempre”, diz o camisa 16, que, apesar de ter começado no Sul, é da mineira Monte Sião.





Como outros jovens do grupo, ele contará com o apoio de companheiros experientes em decisões pela Raposa, a exemplo do goleiro Fábio, do atacante Rafael Sóbis, além do também atacante Marcelo Moreno, atualmente no banco de reservas.





SAÍDA Enquanto o time principal se concentra no jogo decisivo, a diretoria tem de se preocupar também com as categorias de base, que ontem perderam uma das maiores promessas dos últimos anos, o atacante Estevão Willian, o Messinho, de 14 anos. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, para formação no Palmeiras – ele ainda não tem idade para ter vínculo profissional.