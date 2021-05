Alê faz cobrança por títulos do América antes do clássico contra o Cruzeiro

Alê marcou o gol do empate do América contra o Cruzeiro (foto: Mourão Panda/América) vitória contra o Cruzeiro, por 2 a 1, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Segundo o jogador, que marcou o gol do empate contra a Raposa, o elenco precisa de ganhar um campeonato para ficar marcado na história do clube. O meia Alê, de 30 anos, cobrou a conquista de títulos do América antes dacontra o Cruzeiro, por 2 a 1, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Segundo o jogador, que marcou o gol do empate contra a Raposa, o elenco precisa de ganhar um campeonato para ficar marcado na história do clube.





marcados na história do clube! Não é vice-campeão, não é semifinal. Nosso ano não começou hoje, mas sim no primeiro jogo. Nós começamos a ganhar o Mineiro, lá no primeiro jogo. Hoje, é só mais um, mas é diferente", disse, em vídeo divulgado pela TV Coelho. "Esses jogos são diferentes. Temos que botar o coração, botar nossa alma em campo. Temos que jogar por nossos familiares, pelas pessoas que estão aqui, por todo mundo. Um jogando pelo outro. Eu pelo nós, é isso que nos faz forte, é isso que nos está fazendo chegar onde estamos chegando. Mas falta um título! Nós temos que ganhar título! Aí sim vamos ficar





O último título conquistado pelo América foi em 2016, quando o clube derrotou o Atlético na final do Campeonato Mineiro. Na ocasião, o time se classificou em quarto e eliminou o Cruzeiro nas semifinais. Nas duas partidas decisivas, venceu o Galo por 2 a 1 no jogo de ida e empatou em 1 a 1 na volta, se sagrando campeão mineiro após 15 anos.





Alê tem três títulos em sua carreira. O meia conquistou o Módulo II do Mineiro em 2015 pela Caldense, a Copa Verde e o Campeonato Mato-Grossense em 2019 pelo Cuiabá. Em 2020, ele deixou a equipe para ir ao América. Na temporada passada, foi titular absoluto com o técnico Lisca e marcou quatro gols em 55 jogos.





Com 12 jogos disputados e dois gols, o meia segue sendo peça importante para o Coelho na atual temporada. Ele e seus companheiros tentam dar um passo a mais para a conquista do Mineiro no domingo, às 16h, contra o Cruzeiro, pela partida de volta da semifinal do estadual.