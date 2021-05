Com novo show de Hulk, Atlético goleia Cerro e dispara na Copa Libertadores

Hulk brilhou mais uma vez e chegou a quatro gols na Copa Libertadores (foto: Staff images/Conmebol)

O jogo no Mineirão

O ‘incrível’apareceu de novo. Em duelo direto pela liderança do Grupo H da Copa Libertadores, o camisa 7 foi o grande destaque do triunfo do Atlético sobre o-PAR, por 4 a 0, no Mineirão. O atacante fez dois gols para a equipe alvinegra, ambos no primeiro tempo, e assumiu a vice-artilharia da competição continental.Savarino e Eduardo Vargas, ambos na etapa final, fecharam o placar. Hulk já havia marcado os dois gols da vitória sobre o América de Cáli-COL, na última semana, também no Mineirão.Ele balançou as redes quatro vezes na, mesmo número de Diego Souza (Grêmio), Faravelli (Independiente del Valle-EQU), Andrés Andrade (Atlético Nacional-COL) e Borja (Junior-COL).O goleador máximo é Barrera (Atlético Nacional-COL), com cinco.Todos eles, no entanto, jogaram a fase preliminar do torneio.Com a vitória no Mineirão, olidera isoladamente o Grupo H da Copa Libertadores, com sete pontos. O Cerro Porteño segue na vice-liderança, com quatro.As duas equipes voltam a campo pela Libertadores na próxima semana. Na quarta-feira, o Cerro Porteño visita o Deportivo La Guaira-VEN, às 21h. Na quinta-feira, no mesmo horário, o Atlético encara o América de Cáli, no Estádio Alfonso López, na Colômbia.Agora, omuda o foco para a semifinal do Campeonato Mineiro. O alvinegro recebe o Tombense, sábado, às 16h30, no Mineirão.O time comandado por Cuca tem grande vantagem, já que venceu o primeiro duelo por 3 a 0.Cuca mexeu na equipe alvinegra para o duelo contra o Cerro Porteño. Na direita, Guga ganhou a disputa com Mariano. No meio, Allan foi escolhido para o lugar de Zaracho, lesionado.Já no ataque, Hulk foi mantido como centroavante.O Atlético dominou as ações contra o Cerro Porteño no primeiro tempo. No começo da partida, muita pressão na saída de bola e pouco espaço para os visitantes trabalharem. E a estratégia alvinegra deu certo.Aos 9’, o volante Villasanti tentou recuar a bola para o goleiro Jean e deu no pé de Savarino. O venezuelano levou no fundo e cruzou para corte da defesa. A bola ficou com Hulk, que fintou para o pé direito e fuzilou para balançar as redes no Mineirão: 1 a 0.O camisa 7 ainda teve chance de ampliar, mas preferiu tentar o passe do que a finalização.O Atlético baixou suas linhas de marcação em alguns momentos da etapa inicial, alternando com pressão na saída de bola. O Cerro Porteño teve dificuldades em encontrar espaços, mas conseguiu a transição muitas vezes pelo meio, local de desorganização do Galo em certos momentos.Nacho Fernández, em algumas oportunidades, precisou voltar do campo de ataque desesperado para recompor a marcação e fechar espaços.Apesar disso, o Cerro não conseguiu levar perigo ao gol de Everson. As finalizações foram em chutes de longe.Já o Galo, quando atacou, foi mortal. Tchê Tchê deu lindo lançamento para Savarino nas costas da defesa. O venezuelano cruzou de primeira para Hulk, livre, cabecear para as redes: 2 a 0.Os dois times fizeram substituições para a etapa final. No Galo, Jair entrou na vaga do amarelado Allan. No Cerro, Morales foi acionado para a vaga de Boselli.E logo no primeiro lance, o Atlético quase matou o jogo. Após jogada de Nacho, Savarino finalizou de voleio para grande defesa de Jean. No rebote, Tchê Tchê chutou com força e acertou o travessão.Incomodado com a falta de objetividade da equipe, "Chiqui"colocou a equipe paraguaia ao ataque. O Cerro foi para cima, pressionou a saída de bola, criou chances e quase marcou em disputa aérea na área.O Galo buscava uma espetada para matar o jogo. E conseguiu após roubada de bola no campo de ataque com Nacho Fernández.O argentino achou Tchê Tchê, que deu passe entre a defesa do Cerro para Savarino. O venezuelano, cara a cara com Jean, finalizou cruzado para estufar as redes: 3 a 0.No fim, o técnicoainda fez mudanças para dar ritmo de jogo a alguns atletas do elenco. O Galo controlou a partida e chegou ao quarto gol. Em bela jogada, Guilherme Arana cruzou com perfeição na cabeça de Eduardo Vargas, que mergulhou de peixinho e finalizou sem chances para Jean: 4 a 0 e mais uma vitória na Copa Libertadores.