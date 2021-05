Atlético no topo e Cruzeiro em 2º; veja a lista dos clubes mais endividados

(foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético é o clube brasileiro com a maior dívida: R$ 1,2 bilhão. O Cruzeiro aparece na segunda colocação, com R$ 962,5 milhões. O levantamento foi divulgado pela consultoria "Sportsvalue" levando em conta os balanços publicados pelos times.









O endividamento total do Cruzeiro era de R$ 799,1 milhões em 2019 e apresentou variação de 20%. Como continua na Série B, a Raposa vai arrecadar bem menos do que poderia nesta temporada, tornando a situação econômica ainda mais preocupante. Uma empresa especializada já alertou para a incerteza da continuidade operacional do clube.





O Botafogo, que era o clube mais endividado do Brasil em 2019, agora aparece na quarta colocação, com R$ 946,2 milhões. O Corinthians tem a terceira maior dívida, com R$ 949,2 milhões.