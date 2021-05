Cuca desconversa sobre renovação de contrato de Tardelli com Atlético

Recuperado de lesão, Tardelli voltou a jogar nesse sábado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Na vitória do Atlético por 3 a 0 sobre o Tombense, nesse sábado, no Independência, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, Diego Tardelli voltou aos gramados após se recuperar de lesão muscular na coxa direita. O atacante entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo, no lugar de Hyoran, e ainda teve uma chance de balançar a rede nos instantes finais da partida. Na entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Cuca destacou o retorno do camisa 9, mas desconversou sobre a renovação do contrato do jogador de 35 anos com o clube. O vínculo expira no fim de maio. Na vitória dopor 3 a 0 sobre o Tombense, nesse sábado, no Independência, pelo jogo de ida das semifinais dovoltou aos gramados após se recuperar demuscular na coxa direita. O atacante entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo, no lugar de Hyoran, e ainda teve uma chance de balançar a rede nos instantes finais da partida. Na entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Cuca destacou o retorno do camisa 9, mas desconversou sobre a renovação do contrato do jogador de 35 anos com o clube. O vínculo expira no fim de maio.





“Tarrdelli ganhou alguns minutos depois de muito tempo. Tardelli é um jogador que tem uma velocidade e uma mudança de direção enorme. Vamos aproveitá-lo da melhor forma possível e ver o que pode ocorrer na sequência, esperando acabar o Mineiro e a primeira fase da Libertadores para poder medir tudo”, comentou o treinador.

Diego Tardelli não jogava desde 7 de março, na vitória do Atlético por 3 a 0 sobre o Uberlândia, na fase classificatória do Mineiro, quando marcou um dos gols do jogo. Pouco dias depois, o atacante sofreu a lesão na coxa direita. Em 5 de abril, iniciou o processo para deixar o departamento médico e retomar os trabalhos com bola.





Até o fim do vínculo com Tardelli, o Atlético jogará pelo menos seis vezes: as semifinais do Estadual, os quatro jogos restantes do Grupo H da Copa Libertadores e a estreia no Campeonato Brasileiro. O número aumentará para oito se o time avançar à decisão regional. Na atual temporada, o camisa 9 marcou dois gols em três partidas.





Tardelli no Atlético





Diego Tardelli está em sua terceira passagem pelo Atlético. O atacante voltou pela última vez ao clube alvinegro em 12 de fevereiro de 2020, com vínculo válido até dezembro daquele ano. Em 15 de julho - quando havia feito apenas uma partida desde o retorno -, sofreu grave lesão no ligamento do tornozelo direito e precisou passar por cirurgia dias depois.





Os problemas físicos o impediram de participar da maior parte da última temporada. Por conta da paralisação do calendário do futebol em decorrência da pandemia de COVID-19, o Campeonato Brasileiro de 2020 só terminou em 25 de fevereiro deste ano. E o contrato de Tardelli, que acabaria em dezembro passado, foi estendido para que ele pudesse concluir a disputa da Série A.





Em 2 de março, o Atlético anunciou a permanência do jogador até 31 de maio. O objetivo era que Tardelli, livre dos problemas físicos, pudesse, enfim, engatar uma sequência de partidas. Nesta terceira passagem pelo Atlético, Tardelli fez dois gols em sete aparições. Em toda a história no clube, foram 112 gols em 226 partidas. Ele conquistou a Copa Libertadores de 2013, a Copa do Brasil de 2014, a Recopa de 2014 e os Estaduais de 2010 e 2013.