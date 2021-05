Em cenário de equilíbrio, Cruzeiro e América iniciam semifinal do Mineiro

Felipe Conceição e Lisca travam duelo de estratégias na semifinal (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro e Mourão Panda/América)

Em clássico com cenário de equilíbrio, Cruzeiro e América se enfrentam neste domingo, às 16h, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Graças à campanha superior na primeira fase, o alviverde terá a vantagem de avançar com dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. O duelo de volta será daqui uma semana (9), às 16h, no Independência. Emcom cenário de equilíbrio,se enfrentam neste domingo, às 16h, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal do. Graças à campanha superior na primeira fase, o alviverde terá a vantagem de avançar com dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. O duelo de volta será daqui uma semana (9), às 16h, no Independência.





Na classificação, o América foi o segundo, com 22 pontos, enquanto o Cruzeiro terminou em terceiro, com 20. Na quinta rodada, os rivais mediram forças no Horto, em 21 de março. A equipe treinada por Lisca jogou melhor e venceu por 1 a 0 com gol de Joseph, zagueiro improvisado na lateral direita, aos 34 minutos da etapa inicial. O atacante Léo Passos ainda perdeu um pênalti nos acréscimos do segundo tempo.





Após ganhar em casa, o América se manteve no G4 do estadual, porém com ligeira queda de produtividade nos resultados. Se nas cinco primeiras rodadas o time somou 12 pontos (80%), nas seis últimas contabilizou 10 (55,55%). Já o Cruzeiro trilhou caminho inverso: começou o Mineiro em baixa, com 7 pontos em 15 possíveis (46,6%), depois arrancou rumo ao mata-mata ao obter 13 em 18 (72,22%).

O ponto máximo da campanha celeste até o momento foi a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético, em 11 de abril, no Mineirão, pela nona rodada. Nesse jogo, os comandados de Felipe Conceição se destacaram pela marcação sob pressão e velocidade dos extremos. O gol saiu aos 16 minutos do segundo tempo após troca de passes entre Matheus Pereira e Rafael Sobis e finalização de Airton. Uma semana antes, em 4 de abril, o América havia perdido para o alvinegro por 3 a 1.





O Cruzeiro terá modificações em relação ao duelo da primeira fase. A principal é a presença do volante Rômulo, que se adaptou rapidamente às ideias de Conceição e se tornou peça-chave no esquema tático com sua qualidade no passe, no posicionamento e no condicionamento físico.





América venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Independência, em 21 de março (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

As demais alterações consistem nas entradas do zagueiro Weverton, do volante Matheus Barbosa e dos atacantes Bruno José e Rafael Sobis. Cinco jogadores que começaram em campo no Independência ficam no banco de reservas - Eduardo Brock, Alan Ruschel, Jadson, Marcelo Moreno e Felipe Augusto. As demais alterações consistem nas entradas do zagueiro Weverton, do volante Matheus Barbosa e dos atacantes Bruno José e Rafael Sobis. Cinco jogadores que começaram em campo no Independência ficam no banco de reservas - Eduardo Brock, Alan Ruschel, Jadson, Marcelo Moreno e Felipe Augusto.





O América também ajustou a equipe com o recém-contratado Bruno Nazário na função de Ademir, ainda sem repetir o futebol da Série B de 2020, na qual marcou 8 gols em 28 partidas. Vale ressaltar que o então camisa 10 não enfrentou o Cruzeiro em 21 de março por causa de uma negociação com o Palmeiras. Marcelo Toscano foi o substituto.





Outras novidades são o volante Zé Ricardo e o lateral-direito Diego Ferreira, ambos acionados no segundo tempo do clássico, e o meia Felipe Azevedo, ausente na primeira fase por causa de lesão muscular na coxa esquerda. Além de Toscano, saíram do time posteriormente Sabino, Joseph e Gustavinho.





Ainda existe a chance de o lateral-esquerdo Marlon, ex-Sampaio Corrêa, estrear pelo América. Isso porque João Paulo foi preservado de algumas atividades ao longo da semana em decorrência de desgaste muscular. Tanto que o zagueiro Anderson foi deslocado para a ala no jogo do último domingo contra a URT.





Frases





Cruzeiro e América chegam embalados à semifinal em virtude das respectivas goleadas sobre Patrocinense (4 a 0, no Mineirão) e URT (5 a 0, no Zama Maciel, em Patos de Minas) na 11ª rodada. Apesar do otimismo de ambas as partes, técnicos e jogadores adotaram o discurso de clássico sem favorito e de cenário diferente ao da etapa qualificatória.





Felipe Conceição, técnico do Cruzeiro





“A questão do favoritismo é muito da imprensa e da torcida, do externo. O futebol se resolve dentro de campo. É lógico que o América tem processo de médio a longo prazo, e isso dá uma solidez, dá uma consistência. Uma equipe que ano passado chegou nas finais e o Cruzeiro não. Estamos crescendo ainda, mas o futebol se resolve dentro de campo e vamos buscar passar por essa fase e chegar na final do Campeonato”.





Lisca, técnico do América





“A vantagem vale muito no final do segundo jogo, né? Não adianta você começar 180 minutos pensando em empatar dois jogos. É uma vantagem importante? É. Mas no ano passado, nós tínhamos a vantagem contra o Galo e acabamos sendo eliminados. Não é uma situação definitiva. É uma vantagem que pode pesar no decorrer dos 180 minutos, mas eu tenho certeza que tanto o América como o Cruzeiro vão entrar para ganhar as partidas”.





Juninho, volante do América





“Para a gente, não existe (favoritismo). Fase final não tem mais isso. Todo mundo chega com a mesma possibilidade de avançar, de vencer. Mas a gente não pode fugir da realidade, né? Hoje, o América está na Série A e o Cruzeiro na Série B. A gente não pode fugir disso, mas nós, jogadores, estamos muito centrados no campo, que a gente sabe que quando entra ali não tem isso. Isso não ganha jogo. A gente chega focado, pensando nas dificuldades que a gente vai enfrentar no jogo e sabendo do nosso potencial. (...) A gente não pensa que já está ganho, a gente não vai com isso. Muito pelo contrário: a gente vai respeitando muito o adversário, mas sabendo que a gente pode sair vitorioso”.





Matheus Barbosa, volante do Cruzeiro





“Já faz um mês que teve aquele jogo. Ainda estava naquela fase em que o professor conhecia o grupo e passava o estilo de jogo dele. A gente ainda estava entendendo o trabalho. Acredito que hoje estamos mais preparados e evoluímos bastante como equipe. Já entendemos melhor a forma de o professor trabalhar, então acredito que essa é a diferença do jogo passado para esse jogo”.





Retrospecto





O embate deste domingo será o 374º da história. São 158 vitórias do Cruzeiro, 103 do América e 112 empates. Considerando apenas o Campeonato Mineiro, a supremacia celeste é ainda maior: 104 triunfos, 67 empates e 55 reveses. No século 21, os times se enfrentaram cinco vezes na semifinal do Mineiro, com três classificações da Raposa (2004, 2017 e 2019) e duas do Coelho (2012 e 2016).





CRUZEIRO X AMÉRICA





CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sobis

Técnico: Felipe Conceição





AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo (Marlon); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Bruno Nazário, Felipe Azevedo e Rodolfo

Técnico: Lisca





Motivo: jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro





Estádio: Mineirão





Data: domingo, 2 de maio de 2021





Horário: 16h





Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira





Assistentes: Celso Luiz da Silva e Marcus Vinícius Gomes