Jogadaça e renovação: Tardelli reforça Atlético em reta final de contrato

Quase um ano e três meses depois de voltar ao Atlético, Diego Tardelli ainda não conseguiu uma sequência de jogos. As lesões o afastam dos gramados e colocam em xeque sua permanência no clube. Na reta final do contrato, o atacante de 35 anos tem pouco mais de 30 dias para convencer a diretoria alvinegra de que deve continuar.









O atacante tem participado de ao menos parte do treino com bola ao lado dos companheiros há quase um mês. Nessa quarta-feira, protagonizou uma linda jogada durante a atividade no campo 1 da Cidade do Galo: puxou contra-ataque, deixou a marcação para trás e, da intermediária, chutou por cobertura. A bola, caprichosamente, acertou o travessão. Tardelli postou um vídeo do lance nas redes sociais:









Existe a expectativa para que ele seja relacionado pelo técnico Cuca para a partida deste sábado, contra o Tombense, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. As equipes se enfrentam a partir das 16h30, no Independência, com mando da equipe de Tombos. A tendência é que fique no banco de reservas.





Até o fim do vínculo com Tardelli, o Atlético jogará pelo menos sete vezes: as semifinais do Estadual, os quatro jogos restantes do Grupo H da Copa Libertadores e a estreia no Campeonato Brasileiro. O número aumentará para nove se o time avançar à decisão regional.





Tombense x Atlético - 1º de maio, no Independência, pela ida da semifinal do Mineiro

Atlético x Cerro Porteño-PAR - 4 de maio, no Mineirão, pela Libertadores

Atlético x Tombense - 8 de maio, no Mineirão, pela volta da semifinal do Mineiro

América de Cáli-COL x Atlético - 13 de maio, no Estádio Alfonso López, na Colômbia, pela Libertadores

Cerro Porteño-PAR x Atlético - 19 de maio, em La Nueva Olla Azulgrana, no Paraguai, pela Libertadores

Atlético x Deportivo La Guaira-VEN - 25 de maio, no Mineirão, pela Libertadores

Atlético x Fortaleza - 29 ou 30 de maio, no Mineirão, pelo Brasileiro





Diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano aguarda o retorno de Tardelli aos jogos e a aproximação do fim do contrato para negociar a renovação.





A terceira passagem de Tardelli pelo Atlético





Diego Tardelli está em sua terceira passagem pelo Atlético. O atacante voltou pela última vez ao clube alvinegro em 12 de fevereiro de 2020, com vínculo válido até dezembro daquele ano. Em 15 de julho - quando havia feito apenas uma partida desde o retorno -, sofreu grave lesão no ligamento do tornozelo direito e precisou passar por cirurgia dias depois.





Os problemas físicos o impediram de participar da maior parte da última temporada. Por conta da paralisação do calendário do futebol em decorrência da pandemia de COVID-19, o Campeonato Brasileiro de 2020 só terminou em 25 de fevereiro deste ano. E o contrato de Tardelli, que acabaria em dezembro passado, foi estendido para que ele pudesse concluir a disputa da Série A.





Em 2 de março, o Atlético anunciou a permanência do jogador até 31 de maio. O objetivo era que Tardelli, livre dos problemas físicos, pudesse, enfim, engatar uma sequência de partidas. Ele iniciou o Campeonato Mineiro de 2021 com dois gols marcados em duas partidas disputadas, mas sofreu uma lesão muscular na coxa direita em 7 de março e não joga desde então. Nesta terceira passagem pelo Atlético, Tardelli fez dois gols em seis aparições.