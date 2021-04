América ainda planeja fazer até 2 contratações para a Série A, diz diretor

Armando Desessards, diretor de futebol do América (foto: Rafael Chaves / América) contratações para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem início previsto para 30 de maio. Por essa razão, o clube monitora o mercado nacional e sul-americano com cautela. O elenco do América ainda não está fechado para a temporada 2021. De acordo com o diretor de futebol Amando Desessards, o Coelho ainda planeja fazer até duaspara a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem início previsto para 30 de maio. Por essa razão, o clube monitora o mercado nacional e sul-americano com cautela.





19:27 - 28/04/2021 América anuncia contratação do lateral-esquerdo Marlon, do Sampaio Corrêa número que já temos. Isso porque correríamos o risco de não sermos assertivos e não estaríamos valorizando o que já temos. Temos que, obrigatoriamente, melhorar o nível médio e acho que com mais um ou dois nomes conseguiremos elevar a qualidade média do elenco”, afirmou. “Estamos atentos no mercado e pretendemos fazer, pontualmente, mais algumas contratações. Precisamos ter muito cuidado nas contratações. Acredito que nove já é um número bastante satisfatório e realmente não podemos fazer muito mais do que esseque já temos. Isso porque correríamos o risco de não sermos assertivos e não estaríamos valorizando o que já temos. Temos que, obrigatoriamente, melhorar o nível médio e acho que com mais um ou dois nomes conseguiremos elevar a qualidade média do elenco”, afirmou.





O diretor do também revelou que a diretoria americana aproveitou a primeira fase do Campeonato Mineiro para analisar alguns nomes promissores. Porém, segundo ele, até então, o América não iniciou conversas com nenhum jogador das equipes do interior.





“O América observa muito atentamente, nós temos o departamento de análise de mercado que está sempre atento nos dando suporte e subsídios para tudo que está acontecendo não só aqui no Campeonato Mineiro, mas no Brasil. Realmente estamos monitorando alguns atletas muito interessantes e pode acontecer, mas neste momento não temos nada encaminhado”, disse.





Bastante questionado pelos torcedores nas redes sociais sobre a ‘falta de investimento’ em jogadores que atuam foram do Brasil, Armando explicou que o Coelho está atento a todo o tipo de mercado. De acordo com ele, o clube mineiro leva em consideração a capacidade técnica, desempenho e estatísticas, independente da nacionalidade do atleta, antes de contratar.





“Nosso departamento de análise de mercado está bastante atento e estudando vários nomes. Quando se chegou ao nome do Bruno Nazário, por exemplo, concorriam com ele alguns nomes do mercado sul-americano. Em todas as contratações que fizemos consideramos sim jogadores dos países vizinhos, entretanto, por opções técnicas, vieram os jogadores que aqui estão. Não nos fechamos para o mercado sul-americano, estamos bastante atentos inclusive para as posições que consideramos ainda reforçar”, concluiu.





Até o momento, o Alviverde anunciou dez reforços para a temporada. São eles o zagueiro Ricardo Silva, o lateral-direito Eduardo, o lateral-esquerdo Marlon, os volantes Juninho Valoura e Ramon, os meias Yan Sasse e Bruno Nazário, além dos atacantes Leandro Carvalho, Ribamar e Luiz Fernando.