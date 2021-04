América anuncia contratação do lateral-esquerdo Marlon, do Sampaio Corrêa

Marlon chega ao Coelho por empréstimo até maio de 2022 (foto: América/Divulgação)

Na temporada'2020, Marlon foi um dos grandes destaques da equipe maranhense. Ao todo, disputou 21 partidas e foi avaliado como um dos melhores da posição na Série B do Brasileiro pela plataforma de estatísticas SofaScore.



Em 2021, o lateral-esquerdo atuou em 12 jogos do Sampaio Corrêa, defendendo a equipe na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Maranhense.



Sua última participação foi no dia 18 de abril contra o Ceará, pelo torneio regional.



Mercado

O Coelho trabalha na manutenção e fortalecimento do elenco da temporada 2020/21. Em 2021, o principal objetivo do clube é a permanência na Série A do Brasileiro.



Até o momento, a diretoria anunciou nove reforços além de Marlon: o zagueiro Ricardo Silva, o lateral-direito Eduardo, os volantes Juninho Valoura e Ramon, os meias Yan Sasse e Bruno Nazário e os atacantes Leandro Carvalho, Ribamar e Luiz Fernando.





anunciou, nesta quarta-feira (28/4), a contratação do lateral-esquerdo Marlon, do Sampaio Corrêa. O jogador de 27 anos é o 10º reforço do clube mineiro para a disputa da. O defensor assinou contrato de empréstimo até maio de 2022.No América, Marlon terá as concorrências de João Paulo (titular) e Lucas Luan na lateral-esquerda. Será a primeira experiência do jogador na elite nacional.