Cruzeiro x América: Conceição desconversa sobre favoritismo e analisa duelo

Felipe Conceição projetou duelo entre Cruzeiro e América pelo Mineiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)





O Cruzeiro reencontrará o América nesta temporada, desta vez em duelos válidos pelas semifinais do Campeonato Mineiro. No primeiro confronto, o Coelho levou a melhor e bateu a Raposa por 1 a 0 pela 5ª rodada do Estadual, em 21 de março.









De lá para cá, o time celeste cresceu de produção e venceu seis jogos - cinco pelo Mineiro e um pela Copa do Brasil. Ainda assim, o técnico Felipe Conceição evitou projetar favoritismo e apontou a vantagem do América por ter um trabalho mais consolidado sob o comando de Lisca.





“Questão do favoritismo é muito da imprensa, da torcida, do externo. Acho que futebol se resolve dentro de campo. O América tem um processo de médio-longo prazo ali. Isso dá uma solidez, uma consistência. É uma equipe que no ano passado já chegou nas finais e o Cruzeiro não. Estamos crescendo ainda. Futebol se resolve em campo. Vamos buscar passar por essa fase e chegar na final do campeonato”, disse.





Depois da goleada por 4 a 0 sobre o Patrocinense, que garantiu ao Cruzeiro a vaga nas semifinais, Conceição minimizou a responsabilidade de vencer o Campeonato Mineiro. O treinador destacou em mais de uma oportunidade que o objetivo do clube é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no fim do ano.





“O ideal é que a gente consiga disputar o maior número possível de jogos decisivos possível. A gente teria o de hoje (domingo), tem os dois da semifinal, que são muito importantes para nossa evolução, lembrando sempre que o objetivo principal é o acesso”, ressaltou.





“Conquistamos com méritos, dentro de campo, uma vaga para jogar a semifinal, e vamos buscar na semifinal para ter o direito de jogar mais dois jogos na final, buscando um título, enfim. Isso ajuda na Série B porque são jogos decisivos, são jogos que temos que puxar a responsabilidade, buscar a vitória em um clima mais tenso. Isso vai trazer evolução para a nossa equipe”, finalizou.





A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não divulgou datas e horários das partidas pelas semifinais do Estadual. A expectativa é que essas decisões sejam tomadas nesta segunda-feira ao lado da TV Globo, que detém os direitos de transmissão do torneio.