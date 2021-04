Atlético x Tombense, e América x Cruzeiro: semifinais do Mineiro definidas

Times que disputarão a taça do Estadual estão definidos (foto: Divulgação) definidas. Líder da fase classificatória, o Atlético enfrentará o Tombense, que terminou na quarta posição. América (2° colocado) e Cruzeiro (3°) vão disputar a outra vaga na decisão do Estadual. As semifinais do Campeonato Mineiro estão. Líder da fase classificatória, o Atlético enfrentará o Tombense, que terminou na quarta posição. América (2° colocado) e Cruzeiro (3°) vão disputar a outra vaga na decisão do Estadual.









O Atlético fechou a primeira fase com a liderança geral, com 27 pontos. O Galo venceu nove partidas e perdeu duas. Adversário na semifinal, o Tombense terminou com 20 - cinco vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, justamente para o alvinegro, na segunda rodada, de virada.





Vice-líder, o América terminou a classificatória com 22 pontos. O Coelho venceu sete, empatou uma e perdeu três. Já o Cruzeiro ficou com 20 pontos, sendo seis vitórias, dois empates e três derrotas. No clássico da primeira fase, o time de Lisca conquistou o triunfo no Independência por 1 a 0.





Confrontos da semifinal





(1°) Atlético x Tombense (4°)

(2°) América x Cruzeiro (3°)