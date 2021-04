América mira o segundo lugar no Campeonato Mineiro

Atacante Rodolfo é um dos trunfos do América para buscar a vitória em Patos de Minas (foto: João Zebral/América)





O América visita a URT neste domingo, às 16h, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, podendo avançar à semifinal do Campeonato Mineiro mesmo se não sair de campo vencedor. Com 19 pontos, o Coelho é o segundo colocado do Estadual. Para se garantir nessa posição sem depender de ninguém e levar para a próxima fase a vantagem de jogar pelo empate no saldo de gols, basta vencer o Trovão Azul (quinto lugar, com 16 pontos). Se o duelo terminar empatado, ainda assim o América terá chance de se firmar na vice-liderança. Dependerá, nesse caso, que Cruzeiro e Tombense – terceiro e quatro colocados, respectivamente – não vençam seus confrontos, também hoje, com Patrocinense (10º) e Pouso Alegre (6º), nessa ordem.





A equipe do técnico Lisca afirma que não vai se contentar com o empate. A ordem é entrar para atacar, vencer e convencer, pois também quer deixar para trás o desempenho oscilante das últimas partidas. A equipe americana venceu apenas um jogo dos seus últimos cinco confrontos: foram dois empates e duas derrotas nesse período.





Em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, o meio-campista Geovane não deverá ser relacionado por Lisca. Além dele, sete jogadores estarão fora da partida por causa de contusão: o zagueiro Arthur, o lateral-esquerdo Lucas Luan e os atacantes Yan Sasse, Leo Passos, Marcelo Toscano, Leandro Carvalho e Luiz Fernando.





Marcelo Toscano machucou o músculo da coxa direita, enquanto Leo Passos sofreu lesão muscular no adutor direito. Leandro Carvalho foi poupado do último jogo, após sentir um desconforto muscular. Arthur faz tratamento de lesão na coxa direita, enquanto Lucas Luan se recupera de contusão na coxa esquerda.



Já o atacante Yan Sasse, recém-contratado, reclama de desconforto muscular na panturrilha esquerda. O atacante Luiz Fernando, por sua vez, segue com os trabalhos de condicionamento físico após realizar cirurgia no joelho.





A tendência é que Lisca repita a escalação que venceu o Coimbra na 10ª rodada do Mineiro. Então, a equipe titular deve ter Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê, Bruno Nazário e Felipe Azevedo (Ademir); Rodolfo.





Sonhando com a vaga Na quinta colocação do Estadual, a URT precisa vencer o América para manter sua chance de ir à semifinal. Para não depender de tropeços das equipes que já estão no G-4, o time de Patos de Minas tem que derrotar o Coelho de goleada.









América x URT

América Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê, Bruno Nazário e Felipe Azevedo (Ademir); Rodolfo Técnico: Lisca

URT Renan Rinaldi; Bernardo, Donato, Euller e Pedro Rosa; Kellyton, Romário, Evair (Altair) e Jean Carlos; João Diogo (Davy) e Matheus Oliveira Técnico: Welington Fajardo 11ª rodada do Campeonato Mineiro Estádio: Zama Maciel Horário: 16h Árbitro: Paulo César Zavonelli da Silva Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente TV: Pay-per-view



Das outras três partidas que completam a rodada, duas serão decisivas para a classificação. No estádio Almeidão, o Tombense se garante na semifinal se vencer o Pouso Alegre. Se empatar ou perder, terá de torcer para que a URT não ganhe do América. De volta à elite após 25 anos, o Pouso Alegre tem missão mais complicada para levar a vaga: além de ser obrigado a ganhar, depende que a URT não derrote o Coelho. A Caldense visitará o já rebaixado Boa e para se classificar precisa de uma combinação de resultados: além de vencer, necessita que o jogo em Tombos termine empatado e que a URT não ganhe do Coelho. O Coimbra, que já sacramentou a queda para o Módulo II, recebe o Uberlândia, no Independência, apenas para cumprir tabela. O treinador da URT, Welington Fajardo, tem apenas um desfalque para a partida desta tarde: o volante João Paulo. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo por 1 a 0 diante do Patrocinense, pela 10ª rodada, e está fora do confronto decisivo.