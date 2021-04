Cruzeiro precisa se redimir do passado

Experiente Marcelo Moreno deve ganhar chance no ataque celeste nesta tarde, diante da suspensão de Rafael Sobis (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro %u2013 27/2/20)





Para alcançar o objetivo, Felipe Conceição não pretende poupar nenhum titular. O volante Adriano e o atacante Airton, preservados na derrota por 1 a 0 para o Pouso Alegre, no domingo passado, retornam ao time. O principal desfalque é no setor ofensivo: Rafael Sobis recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora.





O substituto do atacante, que veste a camisa 10 da Raposa nesta temporada, deverá ser Marcelo Moreno. William Pottker, novamente à disposição após cumprir suspensão automática, também briga pela vaga.





Já no meio-campo, a principal expectativa é sobre o escolhido para armar o time. Marcinho e Rômulo disputam posição, com grande favoritismo do segundo.





Durante a semana, Rômulo destacou a obrigação que o Cruzeiro tem de garantir classificação: “Temos a obrigação de vencer, claro, respeitando as qualidades individuais e coletivas do adversário. Mas jogando em casa, com o peso da camisa, precisamos nos impor para conseguirmos a classificação e termos uma posição importante na tabela que vá nos ajudar nas semifinais e nas finais. Temos de estar preparados para colher bons frutos na reta final”.





GRUPO REDUZIDO Já sem chances matemáticas de classificação às semifinais e fora de qualquer risco de rebaixamento, o Patrocinense dispensou uma série de jogadores ao longo da semana. O grupo comandado por Rogério Henrique, que chegou a Belo Horizonte ontem à noite, tem apenas 18 jogadores à disposição.