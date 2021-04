Na partida em que precisa da vitória, Cruzeiro terá de manter encaixe

Uma das opções para Felipe Conceição domingo, contra o Patrocinense, é escalar Pottker, preservando o perfil tático (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO 8/11/20)





Os números do camisa 10 podem, aparentemente, não ser tão bons, pois fez um gol e deu assistência para dois em universo de 10 gols marcados pela Raposa em 2021. Porém, é um jogador importante não só com a bola nos pés e pela movimentação, mas, principalmente, pela liderança em campo, orientando os companheiros e cobrando quando necessário.





Para o lugar dele, Felipe Conceição pode ser pragmático e escalar Marcelo Moreno, apesar de o boliviano não ter conseguido ser efetivo na temporada. Até o momento, marcou apenas um gol, de pênalti, contra o Athletic.





Outra opção é manter o esquema, sem um centroavante de origem, colocando, por exemplo, William Pottker ou Felipe Augusto. No caso, manteria Bruno José por um lado e Aírton por outro, com Rômulo ou Marcinho armando. Ou ainda colocar dois armadores e avançar os dois extremos.





Correndo por fora estão alguns pratas da casa. Um deles é Thiago, de 20 anos, que soma 31 jogos e quatro gols no time principal. Porém, parece ter pouco prestígio com Felipe Conceição. Já Stênio, que fez 18 no último dia 5, estreou na temporada entrando no segundo tempo do jogo em Pouso Alegre, sendo elogiado pelo comandante.





“Foi uma boa oportunidade. Acho que deu para aproveitar bem, deu para correr, tirar essa ansiedade que eu estava, que este ano eu quase não atuei ainda. Acho que eu consegui ficar mais solto dentro de campo”, afirma a joia celeste.





RECOMEÇO Desde que foi alçado ao time principal, no ano passado, ele fez nove jogos e ainda busca o primeiro gol. Chegou a ser titular no começo da Série B de 2020, com Enderson Moreira, iniciando três partidas, mas cirurgia no ombro o manteve afastado por quase cinco meses. Voltou a ser relacionado só em janeiro.





“Acho que o jogo no profissional é muito mais maduro que na base. É muito rápido, um jogo que tem de pensar muito, mas de forma rápida. Acho que eu evoluí demais, mesmo buscando um bom tempo parado por conta da lesão. Esse um ano deu para evoluir demais e aprender muito aqui no profissional.”