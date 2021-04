Rômulo pede imposição ao Cruzeiro contra o Patrocinense

Rômulo, um dos mais experientes do grupo, diz que o time tem a obrigação de vencer a equipe de Patrocínio (foto: Igor Sales/Cruzeiro)







Depois de atuar por 90 minutos na derrota para o Pouso Alegre (1 a 0), no Sul de Minas, o volante Rômulo deve seguir como titular do Cruzeiro diante do Patrocinense, às 16h de domingo, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro. Com 17 pontos e na terceira colocação, o time celeste precisa vencer para se classificar à semifinal sem depender de outros resultados. Para o meio-campista, os jogadores têm de se impor em busca da vaga na próxima fase.

“O Cruzeiro está acostumado a jogar para ganhar. Temos a felicidade de fazer parte de um clube dessa grandeza. Esses próximos jogos serão importantes para a reestruturação do clube. Temos a obrigação de vencer, claro, respeitando as qualidades individuais e coletivas do adversário. Mas jogando em casa, com o peso da camisa, precisamos nos impor para conseguir a classificação e ter uma posição importante na tabela, que vai nos ajudar nas semifinais e nas finais”, destacou.





Caso supere o Patrocinense, o Cruzeiro chegará aos 20 pontos e poderá terminar a primeira fase na vice-liderança. Para isso, seria necessário empate ou derrota do América (2º, com 19) contra a URT, no Zama Maciel, em Patos de Minas. Avançar em segundo dará à equipe celeste a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols na semifinal.





Antes de defender o Cruzeiro contra o Pouso Alegre, Rômulo havia atuado em um jogo inteiro há mais de um ano: em 24 de janeiro de 2020, na derrota do Brescia para o Milan, por 1 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Depois, disputou três partidas – uma como titular (substituído aos 27min do segundo tempo) e duas saindo do banco de reservas.





Por causa do longo período de “inatividade”, o meio-campista considerou produtiva a oportunidade entre os 11 iniciais: “Estou feliz por ter atuado por 90 minutos depois de quase oito meses. Há quase um ano não jogava 90 minutos. Fisicamente, acho que respondi bem, dentro das condições do jogo. Uma pena que o gramado não ajudou o nosso estilo de jogo. Era um gramado pesado, com condições bem precárias. Mas, fisicamente, fiquei feliz pelo desempenho e desenvoltura da minha parte”.

Reapresentação

Depois de dois dias de folga, o grupo do Cruzeiro se reapresentou na Toca da Raposa II ontem de manhã. Para a próxima partida, o técnico Felipe Conceição não contará com o atacante Rafael Sobis, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. Marcelo Moreno e Thiago são as opções para a função mais centralizada no ataque celeste.

Por outro lado, o Cruzeiro terá o retorno do atacante William Pottker e do volante Jadson. Eles cumpriram suspensão automática pelas advertências recebidas na vitória sobre o Atlético – Pottker levou o vermelho e Jadson, o terceiro amarelo.





ENQUANTO ISSO ...

...Pottker e Hulk advertidos por confusão no clássico

O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) advertiu os atacantes William Pottker, do Cruzeiro, e Hulk, do Atlético, por terem tomado cartão vermelho no clássico do dia 11, no Mineirão, pela nona rodada do Mineiro. O árbitro Paulo César Zavonelli da Silva relatou troca de agressões entre os jogadores na súmula da partida, que terminou com vitória celeste por 1 a 0, gol de Airton. Na descida para os vestiários houve mais confusão, com xingamentos. “Expulso direto por segurar seu adversário pela camisa e arranhá-lo no peito”, escreveu sobre Pottker. “Expulso direto por revidar o arranhão feito pelo seu adversário com braçada nas costas do mesmo”, complementou a respeito de Hulk. Como foram só advertidos, eles poderão estar em campo no fim de semana.