Adriano reforça Cruzeiro em jogo decisivo e arranca elogios de Rômulo

Adriano teve boa atuação na vitória do Cruzeiro sobre o Atlético (foto: Ramon Lisboa/EM D.A Press) briga por uma vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro. Depois de descansar na derrota por 1 a 0 para o Pouso Alegre, no Sul de Minas, o volante Adriano deve reassumir a titularidade contra o Patrocinense, às 16h de domingo, no Mineirão, pela 11ª rodada. Terceiro colocado na classificação, com 17 pontos, o time celeste precisa vencer para avançar sem depender de outros resultados. O Cruzeiro terá uma espécie de reforço na









Um grande momento de Adriano foi no clássico contra o Atlético, em 11 de abril, pela nona rodada do estadual. Coube a ele seguir os passos do argentino Ignacio Fernández, encarregado de construir as jogadas do rival. Nos comentários após a vitória por 1 a 0, os torcedores chegaram a afirmar que o camisa 15 cruzeirense colocou Nacho “no bolso” devido à marcação próxima e sem a necessidade de cometer faltas.





Quem será companheiro de posição de Adriano é Rômulo, que traz consigo a experiência de nove temporadas no futebol italiano, onde defendeu Fiorentina, Verona, Juventus, Lazio, Genoa e Brescia. Ainda em processo de conhecimento sobre as qualidades do colega, o veterano de 33 anos enxerga “margem de melhoramento muito grande”.





“É um ótimo jogador, tem ótimo passe, sabe se posicionar bem. É natural pela idade dele e pelos poucos jogos como profissional que tem de aprender muitas coisas. Mas gostei bastante do que vi até aqui. Tomara que possamos ajudá-lo de alguma forma a crescer nessa caminhada. É um grande jogador, que tem tudo para se tornar um ótimo volante no cenário nacional e, quem sabe, internacional”.





Contra o Patrocinense, Adriano fará a 37ª partida pelo Cruzeiro - a 31ª como titular. Se por um lado o volante possui uma boa leitura de jogo, por outro não se mostra tão imponente na bola aérea, mesmo com seus 1,86m de altura. O jogador também necessita de aprimoramento nas finalizações, uma vez que segue em busca do primeiro gol no clube.





Em 2020, Adriano esteve em vias de sair do Cruzeiro. Em maio, quando o futebol no Brasil estava paralisado em meio à pandemia de COVID-19, o Estoril, de Portugal, sondou a possibilidade de empréstimo com opção de compra ao término da temporada. Em julho, foi a vez de o também português Nacional da Madeira ofertar condições semelhantes. O contrato do atleta com a Raposa vai até dezembro de 2022.